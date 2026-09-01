Ζυμαρικά: Οι βιομηχανίες που πρωταγωνιστούν στις λίστες με τις μειωμένες τιμές – Τι συναντούν οι καταναλωτές στο ράφι

Με μειώσεις τιμών που φτάνουν ακόμη και σε διψήφιο ποσοστό, οι μεγάλες βιομηχανίες ζυμαρικών συμμετέχουν στην εθνική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας η οποία ενεργοποιήθηκε καλλιεργώντας προσδοκίες στην πλειοψηφία των Ελλήνων που επιλέγουν τα ζυμαρικά ως βασικό προϊόν για τη διατροφή τους.

Οι βιομηχανίες ζυμαρικών Barilla Hellas, Μέλισσα Κίκιζας (Melissa Kikizas) και EURIMAC προχώρησαν σε μειώσεις τιμών που κάνουν πιο προσιτή μια κατηγορία τροφίμων που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε μεγάλη μερίδα καταναλωτών.

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Σημαντική είναι η συμμετοχή της Melissa με προϊόντα όπως κριθαράκι, σπαγγέτι Νο6, τορτελίνια, σπαγγετίνη Νο10, λιγκουίνι, πένες ολικής αλέσεως κ.α.. Η EURIMAC συμμετέχει με προϊόντα όπως τα νέα προϊόντα ΜΑΚΒΕΛ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη καθώς και λαζανάκι, παστίτσιο, κοφτό κ.α..

Η Barilla Hellas από την πλευρά της ανακοίνωσε μειώσεις τιμών σε 24 κωδικούς με το σήμα Barilla και 46 κωδικούς με το σήμα Misko προωθώντας κυρίως συσκευασίες πολλών τεμαχίων, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία. Καλύπτει μια μεγάλη γκάμα επιλογών για το brand Barilla, από σπαγγέτι, πένες και κριθαράκι μέχρι ζυμαρικά ολικής άλεσης. Το ίδιο ισχύει για τη Misko ενώ αξιοσημείωτη είναι η μείωση τιμής σε έναν κωδικό (Barilla Interale Farfalle 12Χ500 gr) που φτάνει έως 44%.

Η πρωτοβουλία, με τη συμμετοχή της βιομηχανίας ζυμαρικών και των σούπερ μάρκετ, ευνοεί τη συγκράτηση των τιμών σε μια περίοδο πληθωριστικών πιέσεων.

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Μεγάλη ζήτηση, χαμηλές τιμές

Πάντως, παρά τις αυξήσεις τιμών του σιταριού στις διεθνείς αγορές και τα ανησυχητικά μηνύματα από τη διεθνή αγορά λόγω ξηρασίας και μείωσης των εξαγωγών της Ουκρανίας, τα ζυμαρικά στην Ελλάδα είναι από τις κατηγορίες τροφίμων με αντοχές στις πληθωριστικές πιέσεις και καλές επιδόσεις, τόσο σε αξία, όσο και σε όγκο, γεγονός που αποτυπώνεται και στην ισχυρή ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας.

Καθώς πρόκειται για προϊόν χαμηλής λιανικής τιμής, που μπορεί να βρει κανείς στα ράφια των σούπερ μάρκετ ακόμη και κάτω του 1 ευρώ ανά συσκευασία, οι ανατιμήσεις δεν κάνουν μεγάλη διαφορά στο πορτοφόλι του καταναλωτή συγκριτικά με άλλες κατηγορίες τυποποιημένων τροφίμων.

Εν τω μεταξύ, η σχετικά προσιτή λιανική τιμή των ζυμαρικών στην Ελλάδα ευνοεί τα σταθερά υψηλά ποσοστά κατανάλωσης. Αυτή η τάση επιβεβαιώνεται διαχρονικά και σε περιόδους μεγαλύτερων δυσκολιών, όπως η κρίση χρέους του 2015 και η πανδημία το 2020. Παρά τις διακυμάνσεις της κατανάλωσης η Ελλάδα παραμένει στο Top5 των χωρών με την μεγαλύτερη κατά κεφαλήν κατανάλωση.

Κατατάσσεται μετά την Ιταλία, την Τυνησία και τη Βενεζουέλα και πάνω από τη Γερμανία που πήρε τη θέση του Περού στην πεντάδα για το 2025. Η μέση ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 12,2 κιλά και ο Διεθνής Οργανισμός Ζυμαρικών (International Pasta Organization) διατηρεί την Ελλάδα στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης το 2025.