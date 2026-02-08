Ο Μασκ φλερτάρει με τον τίτλο του πρώτου τρισεκατομμυριούχου στον κόσμο

Με πυραύλους πριμοδοτείται η πορεία του Έλον Μασκ προς την κατάκτηση του τίτλου του πρώτου τρισεκατομμυριούχου στον κόσμο αφού μπορεί να είναι επικεφαλής της Τesla αλλά τα δύο τρίτα της περιουσίας του έρχονται από τα έσοδα της SpaceX.

Ο Μασκ έσπασε ήδη το ρεκόρ περιουσίας αυτή την εβδομάδα με 800 δισ. δολάρια ή με όρους καθαρής αξίας 845 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes. Η περιουσία του ξεπερνά κατά πολύ -αθροιστικά- την περιουσία και των τριών επόμενων στη λίστα των δισεκατομμυριούχων της Γης, των συνιδρυτών της Google, Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Μeta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Ο πρωτοφανής πλούτος του μεγιστάνα της τεχνολογίας εκτινάχθηκε μετά την εξαγορά της εταιρείας αεροδιαστημικής και άμυνας, SpaceX, από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, xAI, την τελευταία εβδομάδα, σε μια συμφωνία που αποτίμησε το νέο σχήμα σε 1,25 τρισ. δολάρια.

Με τον έλεγχο του Μασκ να εκτιμάται σε περίπου 43% της νέας εταιρείας, το μερίδιό του θα αποτιμηθεί σε πάνω από 530 δισ. δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC σηματοδοτώντας μια ραγδαία μεταβολή στην περιουσία του.

Οι προτεραιότητες του Μασκ πιθανότατα μετατοπίζουν την εστίασή του περισσότερο στην SpaceX παρά στην Tesla. Πέρυσι, επιβεβαίωσε ότι θέλει να εισάγει την SpaceX στο χρηματιστήριο το 2026, κάτι που θα καθιστούσε την Tesla λιγότερο σημαντική συνιστώσα του πλούτου του.

Με την αξία του brand και τις βασικές πωλήσεις αυτοκινήτων της Tesla σε πτώση αλλά και τον ρομποτικό άξονα και τα ανθρωποειδή ρομπότ που υποσχέθηκε εδώ και καιρό να βρίσκονται ακόμη σε ανάπτυξη, η τιμή της μετοχής της εταιρείας έχει μειωθεί κατά περίπου 9% φέτος.

Πρέπει ωστόσο ο Μασκ να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη των επενδυτών στο χρηματιστήριο, οι οποίοι μπορεί να διστάζουν να βάλουν χρήματα σε μια εταιρεία που προσπαθεί να ανταγωνιστεί εδραιωμένες πολυεθνικές όπως η Google, η OpenAI και η Anthropic χωρίς να έχει υλοποιήσει ακόμη τα φιλόδοξα σχέδιά του.

Σημειώνεται ότι η SpaceX έχει υπογργραμένες συμβάσεις με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πάνω από 20 δισ. δολάρια, σύμφωνα με έρευνα της FedScout, με τις πιο επικερδείς να βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ η xAI βρίσκεται σήμερα στο μικροσκόπιο ερευνών από τις αρχές στην Ευρώπη, την Ασία, την Αυστραλία και την Καλιφόρνια μετά το σκάνδαλο Grok, με την δημοσίευση ταπεινωτικών deepfake εικόνων παιδιών και γυναικών. Επίσης, δημοκρατικοί γερουσιαστές ζήτησαν την περασμένη εβδομάδα από το Πεντάγωνο να διερευνήσει την SpaceX για τυχόν αδήλωτους Κινέζους επενδυτές στην εταιρεία.

Όσοι πιστεύουν στον Έλον Μασκ είναι πεπεισμένοι τόσο από το όραμά του να φτάσει εκεί που κανείς δεν έχει επιχειρήσει πριν όσο και από την ικανότητά του να χρηματοδοτήσει αυτό το όραμα. Η ανακοίνωση του Μασκ στις 2 Φεβρουαρίου ότι θα συγχωνεύσει την SpaceX με την xAI χαρακτηρίστηκε φιλόδοξη. Η νέα εταιρεία σχεδιάζει να αναπτύξει έναν στόλο Data Centers σε τροχιά γύρω από τη Γη που θα εκμεταλλεύονται ηλιακή ενέργεια ενώ θα παρακάμπτει γραφειοκρατικές καθυστερήσεις σε ότι αφορά ζώνες φάσματος και άδειες.

Όμως, το εγχείρημα είναι ακόμη σχέδιο επί χάρτου και μέχρι την υλοποίησή του η xAI, όπως και κάθε άλλη εταιρεία του είδους της θα “καίει” χρήμα, με εκτιμώμενες μηνιαίες δαπάνες 1 δισ. δολάρια για υπολογιστική ισχύ και χωρίς σημαντική συνεισφορά από τα έσοδα του chatbot Grok.

Με βάση τα ποσοστά ελέγχου του Μασκ, περίπου 42% στην SpaceX και 11% με 15% στην Tesla η εταιρεία πυραύλων και τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να φτάσει σε μια αποτίμηση περίπου 1,6 τρισ. δολάρια για να κερδίσει το στοίχημα και να γίνει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με περιουσία ένα τρισ. δολάρια και περισσότερο.