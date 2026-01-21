Ειρήνη Χατζηιωκειμίδου (Παπουτσάνης): Στα 100 εκατ. ο πήχης των εσόδων έως το 2028

Το brand Παπουτσάνης είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, καθώς η εταιρεία είναι πλέον η μεγαλύτερη σαπωνοποιία στην Ευρώπη.

Παρά όμως, την κορυφαία θέση της, η ιστορική αυτή βιομηχανία, που έχει συμπληρώσει 155 χρόνια πορείας, επενδύει διαρκώς στην καινοτομία, δημιουργώντας νέα προϊόντα, όπως αναφέρει σε συνέντευξή της στο newsit.gr η Ειρήνη Χατζηιωακειμίδου, Διευθύντρια Μάρκετινγκ της εταιρείας.

Το να εργάζεται κανείς σε μια επιχείρηση με ιστορία 155 ετών και μάλιστα από θέση ευθύνης, δημιουργεί συνείδηση συνέχειας. «Αντιλαμβάνεσαι γρήγορα ότι είσαι ένας κρίκος σε μια μεγάλη αλυσίδα ανθρώπων που προηγήθηκαν και πολλών που θα ακολουθήσουν», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η διαπίστωση συνοδεύεται από ισχυρό αίσθημα ευθύνης. Ευθύνης απέναντι στο παρελθόν, στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών, αλλά και απέναντι στο μέλλον, ώστε η εταιρεία να παραμένει σύγχρονη, ανταγωνιστική και επίκαιρη.

Η ισχυρή θέση σε Ελλάδα και Ευρώπη, όπως υποστηρίζει η κυρία Χατζηιωακειμίδου είναι αποτέλεσμα ενός μεγάλου πενταετούς επενδυτικού πλάνου που ολοκληρώθηκε πριν από περίπου δύο χρόνια, αλλά και των ευρύτερων συνθηκών στην ευρωπαϊκή αγορά. Προσθέτει ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Παπουτσάνης στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες.

Πρώτον, στην υπερσύγχρονη και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγική μονάδα στη Ριτσώνα, που επιτρέπει μεγάλες παραγωγές υψηλής ποιότητας με ανταγωνιστικό κόστος. Δεύτερον, στο επιχειρηματικό μοντέλο τεσσάρων πυλώνων – επώνυμα καταναλωτικά προϊόντα, ξενοδοχειακές σειρές, παραγωγές τρίτων και ιδιωτικής ετικέτας, καθώς και ειδικές σαπωνόμαζες – το οποίο, όπως σημειώνει, προσφέρει ευελιξία, συνέργειες και ανθεκτικότητα. Τρίτον, στη σχέση εμπιστοσύνης με τους εργαζομένους, τους καταναλωτές και τους μεγάλους διεθνείς πελάτες, που αντιμετωπίζουν την εταιρεία ως στρατηγικό συνεργάτη και όχι απλώς ως προμηθευτή.

Μεγέθη

Η Παπουτσάνης παράγει υγρά καλλυντικά και προϊόντα οικιακής φροντίδας, ξενοδοχειακές σειρές και φυσικά σαπούνι. Με μία συνολική δυναμικότητα παραγωγής 40.000 τόνων σαπουνιού ετησίως, οι τρεις αυτοματοποιημένες γραμμές μπορούν να παράγουν 900 σαπούνια το λεπτό.

Το 2025 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 80 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 21%, με τον πήχη να τίθεται στα 100 εκατ. ευρώ έως το 2028.

Το 2025 οι εξαγωγές συνέχισαν να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών. Από το συνολικό τζίρο, το 32% προέρχεται από πωλήσεις επώνυμων προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 13% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 42% από παραγωγές για τρίτους και το 13% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη κατά 31% σε σύγκριση με το 2024, ενώ τα επώνυμα ξενοδοχειακά προϊόντα Παπουτσάνης συνέχισαν τη θετική τους πορεία, καταγράφοντας αύξηση 15%, με ενίσχυση των πωλήσεων τόσο στην εγχώρια αγορά (+14%), όσο και στο εξωτερικό (+19%).