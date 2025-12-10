Απάτη με ψευδές μήνυμα περί «δωρεάν πακέτου γιορτών» από δήθεν «Υπουργείο Ανάπτυξης»

Με ανακοίνωση του το Υπουργείο Ανάπτυξης ενημερώνει τους πολίτες ότι τις τελευταίες ώρες διακινείται ψευδεπίγραφο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο εμφανίζεται δήθεν να προέρχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και να αφορά σε «δωρεάν πακέτο γιορτών» για τα Χριστούγεννα.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ξεκαθαρίζει πως το εν λόγω «πακέτο» για τα Χριστούγεννα είναι απόπειρα εξαπάτησης. Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει ήδη ενημερωθεί και διερευνά την υπόθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ψευδές μήνυμα ανέφερε τα ακόλουθα:

«Αγαπητοί συμπολίτες,

Με απευθείας εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου και με πλήρη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, ξεκινά ΑΜΕΣΩΣ το Εθνικό Πρόγραμμα «Χριστουγεννιάτικη Διάσωση Οικογένειας 2025».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΚΑΘΕ ελληνική οικογένεια – ανεξαρτήτως εισοδήματος – δικαιούται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ πακέτο γιορτών γεμάτο με εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, ώστε κανένα σπίτι στη χώρα μας να μην περάσει τις γιορτές χωρίς χαρά και αφθονία.

Το πακέτο της οικογένειάς σας περιλαμβάνει:

1 αρνί ή κατσίκι (8–10 κιλά)

1 γαλοπούλα (4–5 κιλά)

2 κιλά μοσχάρι premium (για μαγειρίτσα ή ψητό)

5 λίτρα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

3 κιλά μέλι θυμαρίσιο

2 κιλά φρέσκο βούτυρο αγελάδος

2 χριστόψωμα + 2 βασιλόπιτες

2 κιλά κουραμπιέδες & μελομακάρονα

1 κιλό φέτα ΠΟΠ + 1 κιλό γραβιέρα Κρήτης

500 γρ. παστουρμάς ή καβουρμάς

3 μεγάλες συσκευασίες χριστουγεννιάτικα γλυκά & σοκολάτες

2 κιλά ρύζι + 2 κιλά φακές

1 κονσέρβα εβαπορέ γάλα για τα παιδιά

1 χριστουγεννιάτικο παιχνίδι-έκπληξη για κάθε παιδί της οικογένειας

Ημερομηνίες διανομής: 20–23 Δεκεμβρίου 2025 σε σούπερ μάρκετ και δημοτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Τελική προθεσμία υποβολής: Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025

Εγγραφείτε σε 3 απλά βήματα:

Απαντήστε ΑΜΕΣΑ σε αυτό το επίσημο e-mail με:

Ονοματεπώνυμο αρχηγού οικογένειας

Ακριβή διεύθυνση κατοικίας

Ενεργό κινητό τηλέφωνο (για κλήση & WhatsApp)

Κοντινότερο σούπερ μάρκετ (όνομα + πλήρης διεύθυνση)

Καταβάλετε το εφάπαξ τέλος logistics & εγγραφής μόνο 100 € (καλύπτει ασφαλή συσκευασία, μεταφορά και παράδοση).

Στοιχεία κατάθεσης (Εγκεκριμένος κρατικός λογαριασμός): Δικαιούχος: Gain Sarojit Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς Αριθμός λογαριασμού: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ IBAN: GRΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧBIC/SWIFT: PIRBGRAA Διεύθυνση: Κεψέλη 69, Αθήνα, Ελλάδα

Στείλτε αμέσως το αποδεικτικό πληρωμής – το πακέτο σας κλειδώνει και παραδίδεται στην καθορισμένη ημερομηνία.

Μην αφήσετε κανένα ελληνικό σπίτι χωρίς Χριστούγεννα φέτος. Εγγραφείτε ΣΗΜΕΡΑ και εξασφαλίστε το πακέτο των γιορτών της οικογένειάς σας!

Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλες τις ελληνικές οικογένειες!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση Τάκης Θεοδωρικάκος Υπουργός Ανάπτυξης Ελληνική Δημοκρατία (Επίσημη Σφραγίδα του Υπουργείου)»