Κακοκαιρία Daniel: Άρχισαν οι αιτήσεις για την ρύθμιση των οφειλών για τους πυρόπληκτους

Από 8/8 έως 30/9, όσοι επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel», μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE
Γεωργικά μηχανήματα στα πλημμυρισμένα χωράφια στη Κάρλα. Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 (EUROKINISSI)

Νέα ρύθμιση οφειλών για όσους επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel» θέτει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα (Α 1117/2025).

Από 8/8 έως 30/9, όσοι επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel», μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το ertnews, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Ρυθμίσεις Οφειλών > Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5222/2025.

Επισημαίνεται ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μόνο εφόσον καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ποιες οφειλές υπάγονται:

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που είναι βεβαιωμένες σε ΔΟΥ, ΚΕΒΕΙΣ ή ΚΕΜΕΦ, για τις οποίες είχε χορηγηθεί αναστολή είσπραξης ή παράταση καταβολής μέχρι τις 31/07, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών από την κακοκαιρία «Daniel» (παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 5184/2025).

Με τη νέα ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα:

  • αποπληρωμής σε έως 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ),
  • αναστολής της λήψης των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης,
  • χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας,
  • αναστολής ποινικών διώξεων για οφειλές προς το Δημόσιο.

