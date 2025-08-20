ΟΔΔΗΧ: Άντληση 600 εκατ. ευρώ μέσω εντόκων γραμματίων, με οριακά αυξημένη απόδοση στο 1,74%

Ήπια άνοδο στο 1,74% σημείωσε η απόδοση των εξάμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου, κατά την σημερινή (20.8.2025) δημοπρασία, έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης, στην οποία είχε διαμορφωθεί στο 1,71%.

Ειδικότερα, η δημοπρασία αφορούσε έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων και ύψους 500 εκατ. ευρώ, όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 921 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,84 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.