«Τελική ευθεία» για POS και ταμειακές μηχανές: Ποιοι δικαιούνται επέκταση της παράτασης για επιπλέον 1μήνα

Με την αρχική διορία για την διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών από τους επαγγελματίες να έχει εξαντληθεί από τις 29.2.2024, και με τον μήνα της παράτασης που δόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ήδη να «τρέχει», ΥΠΟΙΚ και ΑΑΔΕ «φουλάρουν τις μηχανές» για την τελική ευθεία της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Όπως επεσήμανε σε δηλώσεις του ο αρμόδιος υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης (3.3.2024) η διαδικασία προχωρά με γοργούς ρυθμούς καθώς έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90% ενώ τα ραντεβού για την τεχνική σύνδεση POS και ταμειακών μηχανών των επόμενων ημερών ξεπερνούν τις 20.000. Υπενθυμίζεται πως οι υπόχρεοι αριθμούν συνολικά 400.000.

Το ΥΠΟΙΚ την Πέμπτη (29.2.2024) αποφάσισε την παράταση του 1 μήνα, δηλαδή μέχρι την 31η Μαρτίου 2024, για όσες επιχειρήσεις δεν πρόλαβαν να διασυνδέσουν τα συστήματα τους, προκειμένου η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά και χωρίς τεχνικά προβλήματα. Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι υπόχρεοι θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς προκειμένου να ολοκληρώσουν την διαδικασία διασύνδεσης.

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν επέκταση της παράτασης για έναν ακόμα μήνα, δηλαδή και για τον Απρίλιο. Από το ΥΠΟΙΚ, ωστόσο, κάνουν σαφές, πως πέραν τούτου δεν πρόκειται να δοθεί ουδεμία νέα παράταση και πως οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα. Για ποιους ισχύει η επέκταση της παράτασης και τον Απρίλιο

Οι επαγγελματίες έχουν ενημερωθεί αρμοδίως από το ΥΠΟΙΚ σε ποιες περιπτώσεις η παράταση μπορεί να επεκταθεί για έναν επιπλέον μήνα, δηλαδή μέχρι την 30η Απριλίου 2024:

α) για εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να βρουν διαθέσιμο ραντεβού εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου. Τα ραντεβού θα πρέπει να δηλωθούν σε ειδική πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ το δεύτερο 15νθήμερο του Μαρτίου.

β) για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one, που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης. Ήδη, έχουν εγκριθεί δύο πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιες λύσεις και πολύ σύντομα αναμένονται πολύ περισσότερες.

Το υπουργείο Οικονομικών πάντως, έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους πως το έργο της διασύνδεσης POS και ταμειακών μηχανών για όλους τους υπόχρεους επαγγελματίες θα ολοκληρωθεί χωρίς καμία ελαστικότητα καθώς, μεταξύ άλλων, αποτελεί ένα από τα ορόσημα για την εκταμίευση της δόσης του Σεπτεμβρίου από το Ταμείο Ανάκαμψης.