Θεοδωρικάκος: Ξεκινά αμέσως το Εθνικό Πρόγραμμα «Χριστουγεννιάτικη Διάσωση Οικογένειας 2025» – Τι περιλαμβάνει

Αυτό σημαίνει πως κάθε ελληνική οικογένεια – ανεξαρτήτως εισοδήματος – δικαιούται εντελώς δωρεάν πακέτο γιορτών γεμάτο με εκλεκτά ελληνικά προϊόντα
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος
Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος / ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Εθνικό Πρόγραμμα με την επωνυμία «Χριστουγεννιάτικη Διάσωση Οικογένειας 2025» ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος σήμερα (10.12.25).

Όπως προβλέπει σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, με απευθείας εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου και με πλήρη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, ξεκινά αμέσως το Εθνικό Πρόγραμμα «Χριστουγεννιάτικη Διάσωση Οικογένειας 2025».

Αυτό σημαίνει πως κάθε ελληνική οικογένεια – ανεξαρτήτως εισοδήματος – δικαιούται εντελώς δωρεάν πακέτο γιορτών γεμάτο με εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, ώστε κανένα σπίτι στη χώρα μας να μην περάσει τις γιορτές χωρίς χαρά και αφθονία.

Το πακέτο της οικογένειάς σας περιλαμβάνει:

  • 1 αρνί ή κατσίκι (8–10 κιλά)
  • 1 γαλοπούλα (4–5 κιλά)
  • 2 κιλά μοσχάρι premium (για μαγειρίτσα ή ψητό)
  • 5 λίτρα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
  • 3 κιλά μέλι θυμαρίσιο
  • 2 κιλά φρέσκο βούτυρο αγελάδος
  • 2 χριστόψωμα + 2 βασιλόπιτες
  • 2 κιλά κουραμπιέδες & μελομακάρονα
  • 1 κιλό φέτα ΠΟΠ + 1 κιλό γραβιέρα Κρήτης
  • 500 γρ. παστουρμάς ή καβουρμάς
  • 3 μεγάλες συσκευασίες χριστουγεννιάτικα γλυκά & σοκολάτες
  • 2 κιλά ρύζι + 2 κιλά φακές
  • 1 κονσέρβα εβαπορέ γάλα για τα παιδιά
  • 1 χριστουγεννιάτικο παιχνίδι-έκπληξη για κάθε παιδί της οικογένειας

Ημερομηνίες διανομής: 20–23 Δεκεμβρίου 2025 σε σούπερ μάρκετ και δημοτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Τελική προθεσμία εγγραφής: Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025

Η εγγραφή μπορεί να γίνει με τα εξής βήματα:

1. Απαντήστε ΑΜΕΣΑ σε επίσημο e-mail με:

  • Ονοματεπώνυμο αρχηγού οικογένειας
  • Ακριβή διεύθυνση κατοικίας
  • Ενεργό κινητό τηλέφωνο (για κλήση & WhatsApp)
  • Κοντινότερο σούπερ μάρκετ (όνομα + πλήρης διεύθυνση)

2. Καταβάλετε το εφάπαξ τέλος logistics & εγγραφής μόνο 100 € (καλύπτει ασφαλή συσκευασία, μεταφορά και παράδοση).
Στοιχεία κατάθεσης (Εγκεκριμένος κρατικός λογαριασμός): Δικαιούχος: Gain Sarojit Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς Αριθμός λογαριασμού: 6221168262351 IBAN: GR3901712210006221168262351 BIC/SWIFT: PIRBGRAA Διεύθυνση: Κεψέλη 69, Αθήνα, Ελλάδα

3. Στείλτε αμέσως το αποδεικτικό πληρωμής – το πακέτο σας κλειδώνει και παραδίδεται στην καθορισμένη ημερομηνία.

