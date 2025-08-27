Χρηστικά

Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση σήμερα από τις 08:00 έως 23:59
Stack of old book education concept background, many books piles with copy space for text
Αναρτήθηκαν χθες Τρίτη 26 Αυγούστου, οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων καθώς και το μητρώο παρόχων του προγράμματος επιταγών αγοράς (voucher) βιβλίων 2025 της ΔΥΠΑ.

Οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων voucher βιβλίων αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ και αφορούν σε 150.000 voucher αξίας 25 ευρώ το καθένα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση σήμερα Τετάρτη (27.8.2025) από τις 08:00 έως 23:59. 

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της gov.gr. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και Ασφάλιση / Αποζημιώσεις και Παροχές / Επιταγές αγοράς βιβλίων

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.λπ.) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους, με ηλεκτρονική σάρωση, σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά.

Ο τρόπος που αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση (Παράρτημα 2ου Μέρους), το οποίο πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή κατά περίπτωση επισύναψη των δικαιολογητικών.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 01.09.2025 έως τις 31.12.2025. Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του μητρώου παρόχων.

