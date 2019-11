Το φαινόμενο αυτό με μια πόλη να γίνεται κόκκινη προκλήθηκε από τους ισχυρούς ανέμους που σαρώνουν την νοτιοανατολική Αυστραλία. Ο ουρανός βάφτηκε με βαθύ κόκκινο και η ατμόσφαιρά έγινε αποπνικτική.

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του κόσμου από την πόλη Μιλντούρα της Βικτώρια είναι εντυπωσιακά. Και οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που έφτασαν τους 40 βαθμούς ανέβασαν στο κόκκινο τον δείκτη δυσφορίας.

Αυτό το φαινόμενο δεν είναι καινούριο στην περιοχή αλλά συνέβαινε σπάνια και τώρα συμβαίνει όλο και πιο συχνά λένε κάτοικοι της περιοχής.

Just another day in Mildura #Drought #windndust pic.twitter.com/8E8krcdFGg

— Jayson Butcher (@jayson_butcher) November 21, 2019