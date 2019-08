Η σκυλίτσα αρχικά βγήκε βόλτα με την ιδιοκτήτριά της σε περιοχή της Νέας Υόρκης. Κάποια στιγμή όμως αποφάσισε ότι δεν ήθελε άλλο. Έτσι, ξάπλωσε ανάσκελα πάνω στο πεζοδρόμιο σε στάση «θέλω χάδια».

Μια γυναίκα είδε το τρυφερό και συνάμα αστείο περιστατικό και σήκωσε το κινητό της τηλέφωνο. Και φυσικά το βίντεο κάνει τον γύρο του κόσμου με την ιδιοκτήτρια να κάνει κύκλους γύρω της γελώντας και την σκυλίτσα ανάσκελα να περιμένει χάδια. Στον απόηχο των μακελειών σε Τέξας και Οχάιο έγραψε: «Δεν είναι όλα άσχημα. Σαν την σκυλίτσα που συνάντησα χθες και δεν ήθελε άλλη βόλτα. Είναι πολύ καλή!»

Not EVERYTHING is bad.

Like this dog I met yesterday who did NOT want to walk anymore.

She is good! pic.twitter.com/ULPj6LKpvK

— Steph Haberman (@StephLauren) August 4, 2019