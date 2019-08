Κουνέλι ή κοράκι; Το βίντεο – οφθαλμαπάτη που «διαλύει» το ίντερνετ!

Πολύ συχνά εμφανίζεται κάτι στο ίντερνετ και επικρατεί… παροξυσμός. Τα διλήμματα που μπαίνει στις κατά καιρούς οφθαλμαπάτες δημιουργούν… έντονες αντιπαραθέσεις και το τελευταίο είναι το εξής: Κουνέλι ή κοράκι;

Το βίντεο με το… μυστηριώδες πλάσμα κάνει τον γύρο του κόσμου και οι απόψεις διίστανται όσον αφορά το αν στην εικόνα φαίνεται ένα κουνέλι ή ένα κοράκι!

Ο Dan Quintana, ένας ερευνητής ψυχιατρικής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, μαγνητοσκόπησε τον εαυτό του να χαϊδεύει το μαύρο… ζωντανό, με το μήνυμά του να λέει:

«Τα κουνέλια λατρεύουν να τα χαϊδεύεις στην μύτη». Ο ίδιος, πάντως, αρνήθηκε να σχολιάσει τις γνώμες πως αυτό που χάιδευε ήταν ένα κοράκι και κάπως έτσι… χαλασμός!

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP

— Dan Quintana 🐰 (@dsquintana) August 18, 2019