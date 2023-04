Με μια ανακοίνωση ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της χρήσης του Pegasus και του ισοδύναμου λογισμικού κατασκοπείας παρακολούθησης (PEGA) διαψεύδει τα όσα δημοσιεύθηκαν σε ελληνικά και ξένα ΜΜΕ, ενώ υπήρχε και ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, περί παρέμβασης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τις υποκλοπές στην Ελλάδα.

Ο Jeroen Lenaers, Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της χρήσης του Pegasus και του ισοδύναμου λογισμικού κατασκοπείας παρακολούθησης (PEGA), εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:

«Μετά από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που έδειχναν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ξεκίνησε έρευνα κατόπιν αιτήματος της επιτροπής PEGA σχετικά με τη χρήση παράνομου λογισμικού κατασκοπείας Predator σε υποτιθέμενο σκάνδαλο υποκλοπών στην Ελλάδα, ο πρόεδρος της PEGA, Jeroen Lenaers (EPP, NL ), θέλει να υπογραμμίσει ότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα από την PEGA προς την EPPO».

