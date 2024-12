Αλέξης Τσίπρας: Το δημοψήφισμα δεν ήταν κωλοτούμπα αλλά plan b – Δήλωσε «παρών» για το μέλλον της κεντροαριστεράς

«Παρών» δηλώνει ο ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας για την επόμενη ημέρα στην κεντροαριστερά μιλώντας στο Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε μεταξύ άλλων για την κεντροαριστερά πως «αν θέλουμε να έχουμε μια θετική προοπτική για τις προοδευτικές δυνάμεις και εναλλακτική προοδευτικής διακυβέρνησης ο πολυκερματισμός πρέπει να μας προβληματίσει για το πώς θα τον υπερβούμε».

Μιλώντας στο στο Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου τόνισε: «Δεν αισθάνομαι ούτε δύσκολα ούτε άσχημα γιατί ένας ενεργός πολιτικός μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, ακόμη και αν δεν είναι στην πρώτη γραμμή» για να προσθέσει: «Είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νοιάζομαι γι’ αυτό τον χώρο και θα κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις να υπάρξει εναλλακτική στον τόπο».

Για τον πολυκατακερματισμό του χώρου υποστήριξε ότι «ο πολυκατακερματισμός του προοδευτικού χώρου θετικό δεν είναι αλλά είναι προς όφελος της δεξιάς και της ακροδεξιάς» και συνέχισε: «αν θέλουμε να έχουμε μια θετική προοπτική για τις προοδευτικές δυνάμεις και εναλλακτική προοδευτικής διακυβέρνησης ο πολυκερματισμός πρέπει να μας προβληματίσει για το πώς θα τον υπερβούμε».

Για την πρόταση Ανδρουλάκη για την φορολόγηση των κερδών των τραπεζών

Αναφορικά με την πρόταση που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την φορολόγηση των κερδών των τραπεζών ο Αλέξης Τσίπρας είπε: «Δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάλλιο αργά παρά ποτέ ή too little too late» καιπρότεινε την δημιουργία ενός Ταμείου Εγγυοδοσίας στο οποίο θα μεταβαίνουν τα φορολογικά έσοδα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Έτσι αυτό με την σειρά του θα μπορεί να χρηματοδοτήσει κοινωνικές δράσεις ενίσχυσης των μικρομεσαίων και των ασθενέστερων στρωμάτων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το δημοψήφισμα δεν ήταν κωλοτούμπα αλλά plan b

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και σε όσα γράφει η Άνγκελα Μέρκελ για τον ίδιο στα απομνημονεύματά της που εκδόθηκαν πρόσφατα διεκδικώντας αναδρομικά την δικαίωση του για τις δύσκολες αποφάσεις που κλήθηκε να πάρει. Είπε ο κ. Τσίπρας: «Όταν πας να διαπραγματευτείς ξεκινάς από μία θέση αντίδρασης. Δεν έχει πειράξει την ίδια, αλλά φαίνεται ότι έχει πειράξει εσάς.

Μελέτησα όλες τις εναλλακτικές επιλογές, όμως ουδέποτε σκέφθηκα την επιλογή της επιστροφής σε εθνικό νόμισμα. Αν δεν υπήρχε η εμμονή της εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Στην 17ωρη διαπραγμάτευση υπήρξε επιμονή Σόιμπλε για την οποία με ενημέρωσε προσωπικά ο Μπάρακ Ομπάμα να πάμε σε ένα Ταμείο που θα το διαχειρίζονται ξένοι στο Λουξεμβούργο. Ο Τόμσεν επέμενε σε δεύτερη περικοπή των συντάξεων…Την ιστορία την γράφουν οι νικητές. αλλά μετά έρχεται το foreign office και αποχαρακτηρίζουν κάποια αρχεία».

Ο κ. Τσίπρας στράφηκε εναντίον εκείνων που όπως είπε «πρωτοστάτησαν σε αυτή την προπαγάνδα» και πρόσθεσε: «Κάποιοι ήταν και Μερκελιστές. Το βιβλίο αυτό είναι προφανές ότι έχει την δική της υποκειμενική οπτική, αλλά η Μέρκελ ήταν πρωταγωνιστής και όχι παρατηρητής. Παραθέτει γεγονότα που είναι αναμφισβήτητα.Ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε να σώσει την χώρα. Το ’14 και το 15 δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι αυτό θα συμβεί».

Για την πρώτη του επίσκεψη στο Βερολίνο είπε: «όταν πήγα στο Βερολίνο καθίσαμε σε ένα τραπέζι. Μου είπε ότι “εδώ έχετε κάποιες υποχρεώσεις. Έχετε 14 δεσμεύσεις και ο Σαμαράς έχει εκπληρώσει μόνον μία”. Είχε προτείνει η κυβέρνηση Σαμαρά να κάνουμε μια γιαλαντζί έξοδο. Να βγούμε. αλλά να μπούμε σε μια πιστοληπτική γραμμή…Είναι μύθος ότι η διαπραγμάτευση κόστισε 100 δις.

Η αλήθεια είναι πως αυτή η δραματοποίηση του δημοψηφίσματος που ήταν η στιγμή της σωτηρίας της χώρας και κάποιοι την ονόμασαν κωλοτούμπα ήταν ένα plan b. Το plan a ήταν να πάμε σε έναν έντιμο συμβιβασμό. Έτσι καταρρίπτεται ο μύθος ότι το 3ο μνημόνιο ήταν αχρείαστο και το βαρύτερο όλων. Έρχεται η στιγμή της ιστορικής αποτίμησης όπου όλα θα οδηγηθούν στα πραγματικά τους μεγέθη. Από τα μνημόνια βγήκαμε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λέει και η Μέρκελ το 2018 σώθηκε και η Ευρώπη».

Επίθεση σε κυβέρνηση και Μητσοτάκη

Αναφέρθηκε στο θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και καταφέρθηκε κατά του Μεγάρου Μαξίμου χρεώνοντας της την ονοματολογία. «Ο Χρήστος Ράμος είναι ένας αξιοσέβαστος και αδέκαστος δικαστής. Ωστόσο αν θέλουμε να είμαστε θεσμικοί δεν πρέπει να μπούμε σε ονοματολογία που έχει ανοίξει με ευθύνη του Μεγάρου Μαξίμου. Ενώ υπάρχει η Κατερίνα Σακελλαρόπουλου γιατί η κυβέρνηση αναζητά άλλο πρόσωπο; Τι λάθος έχει κάνει; Πρόκειται για παιχνίδι της ΝΔ με τους θεσμούς».

Αναφέρθηκε και στην οικονομία κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου για «Παρεοκρατεία» και εξήγησε: «Αν δεν περνάς από το Μαξίμου δεν παίρνεις δάνειο και δεν έχεις χρηματοδότηση».

Για την πρόταση Ανδρουλάκη για την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών υποστήριξε ότι «η πρόταση είναι too little, too late. Χρειάζεται μεγαλύτερη φορολόγηση και τα χρήματα να πηγαίνουν σε ένα ταμείο εγγυοδοσίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση σε δανεισμό».