Ανησυχία ΗΠΑ για τις τουρκικές προκλήσεις στην Κύπρο

Ο Τζέφρι Πάιατ δεν έκρυψε την ανησυχία του για τη χρησιμοποίηση από την Τουρκία των ναυτικών της δυνάμεων για την παρενόχληση της Κύπρου στην εξερεύνηση των ενεργειών της κοιτασμάτων.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με Ελληνίδες που ασχολούνται στον χώρο της ενέργειας, ο κ. Πάιατ δεν παρέλειψε να σκιαγραφήσει τις θέσεις των ΗΠΑ για τα ενεργειακά θέματα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

.@USAmbGreece holds a discussion with female leaders in the energy sector about the role #Greece plays in diversifying sources of energy for the #EU and the contributions of projects, including the @tap_pipeline, to the #energysecurity of #Europe. pic.twitter.com/vEW05uY5sl

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) February 26, 2018