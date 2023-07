Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μίλησε κατά την διάρκεια αποκλειστικής συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του NATO που θα πραγματοποιηθεί στην Λιθουανία το διήμερο 11-22 Ιουλίου και στην προσπάθεια στρατιωτικής ενίσχυσης τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας, κάνοντας μάλιστα αναφορά και στην πώληση των μαχητικών αεροσκαφών τύπου F16.

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η Σύνοδος Κορυφής του NATO πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία, κατά την οποία η Σουηδία επιθυμεί να ενταχθεί στη Συμμαχία, αντιμετωπίζοντας ωστόσο την αντίσταση τόσο της Τουρκίας όσο και της Ουγγαρίας. Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι είναι αισιόδοξος για την εισδοχή της Σουηδίας στο NATO, αφού το «εμπόδιο» είναι η αναβάθμιση του στόλου μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 της Τουρκίας του ΝΑΤΟ, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Η Τουρκία αναζητά τον εκσυγχρονισμό των αεροσκαφών F-16. Και ο (Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος) Μητσοτάκης στην Ελλάδα αναζητά επίσης κάποια βοήθεια. Άρα λοιπόν, αυτό που προσπαθώ να κάνω ειλικρινά είναι να πετύχω μια συνεργασία, στην οποία ενισχύουμε το NATO όσον αφορά την στρατιωτική ικανότητα τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας ώστε να επιτρέψουμε στη Σουηδία να ενταχθεί στην Συμμαχία».

.@POTUS Turkey is looking for modernization of F16. PM Mitsotakis is also looking for some help, so what I’m trying to do is, put together a little bit of a consortium, where we’re strengthening NATO in terms of military capacity of both Gr and Turkey, and allow Sweden to come in July 9, 2023

Με λίγα λόγια, πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να αποκαλύπτει την προσπάθεια της Ουάσινγκτον ως προς τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία και την Σουηδία για την ένταξη της τελευταίας στο NATO, υλοποιώντας το αίτημα της Άγκυρας για την αναβάθμιση του στόλου μαχητικών αεροσκαφών F-16.

Είναι σαφές ότι αυτό αποτελεί αρνητική εξέλιξη για την Αθήνα αλλά από την άλλη ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με τις δηλώσεις Μπάιντεν, φαίνεται να πιέζει παράλληλα και για την ικανοποίηση των ελληνικών προθέσεων ως προς την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, ενδεχομένως με την προμήθεια stealth μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλών ρόλων πέμπτης γενιάς τύπου F-35.

Υπενθυμίζεται ότι σε επιστολή που στάλθηκε στον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, οι βουλευτές της ομάδας ελληνικών θεμάτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων επιχειρηματολογούν υπέρ ενός εποπτικού μηχανισμού που θα είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι η Τουρκία δεν θα χρησιμοποιήσει τα νέα μαχητικά F-16 για την παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και που θα είναι σε θέση να παγώσει, να καθυστερήσει ή ακόμα και να ακυρώσει τη μεταφορά των μαχητικών αναλόγως με τη συμπεριφορά της Τουρκίας.

Συνάντηση Μπάιντεν – Ερντογάν για F16 και Σουηδία

Εν των μεταξύ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία τον Τζο Μπάιντεν.

Ερντογάν και Μπάιντεν συμφώνησαν να συναντηθούν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, προκειμένου να συζητήσουν την αίτηση προσχώρησης της Σουηδίας. Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι είναι λάθος να συνδέεται το αίτημα της Άγκυρας για αγορά F16 με την υποψηφιότητα της Σουηδίας για το ΝΑΤΟ.

Ο Ερντογάν θέλει επίσης ανταλλάγματα από τις χώρες της ΕΕ για την υποψηφιότητα της Στοκχόλμης για το ΝΑΤΟ.

Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΟΡΕΝ στην Τουρκία, Μαρία Ζαχαράκη:

«Ο πρόεδρός μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν η θέση της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, η παράδοση των F16 και η διαδικασία πλήρους ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Οι ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν τετ α τετ στο Βίλνιους και να συζητήσουν λεπτομερώς τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ και περιφερειακά ζητήματα.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Σουηδία έχει κάνει κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, κάνοντας αλλαγές στην αντιτρομοκρατική νομοθεσία, αλλά το γεγονός ότι οι υποστηρικτές της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/PYD/YPG εξακολουθούν να πραγματοποιούν ελεύθερα διαδηλώσεις που υμνούν την τρομοκρατία καθιστά τα βήματα που έγιναν μάταια.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι δεν είναι σωστό να συσχετίζεται το αίτημα της Τουρκίας για F-16 με την ένταξη της Σουηδίας και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάιντεν για την υποστήριξή του στο αίτημα της Τουρκίας για F16.

Δηλώνοντας ότι η Τουρκία έχει αρχές και είναι ειλικρινής όσον αφορά την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι θέλουν να αναζωογονήσουν τη διαδικασία πλήρους ένταξης στην ΕΕ και ότι θέλουν οι ηγετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ηγεσία της ΕΕ να δώσουν ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα υποστήριξης της ένταξης της Τουρκίας στη Σύνοδο Κορυφής του Βίλνιους».

Συνάντηση Δένδια – Όστιν για τα F35 μετά την αμερικανική παρέμβαση για τα τουρκικά F16

Νωρίτερα σήμερα, έγινε γνωστό ότι ο Νίκος Δένδιας με τον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν αναμένεται να έχουν συνάντηση στο Βίλνιους της Λιθουανίας, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Εκεί η ελληνική πλευρά μέσω του Νίκου Δένδια αναμένεται να συζητήσεις το ζήτημα της προμήθειας των υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F35.

Όλα αυτά την ώρα που οι Αμερικανοί έχουν ξεκινήσει έναν νέο γύρο διαβουλεύσεων με τις συμμαχικές χώρες, για την στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας. Επομένως, στη συνάντηση των δύο υπουργών δεν αποκλείεται να συζητηθεί και το ενδεχόμενο περαιτέρω συνδρομή της χώρας μας στην ενίσχυση των ουκρανικών δυνάμεων.

Παράλληλα οι δύο υπουργοί είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία…. Όπως γνωστοποίησε -μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο twitter- ο κ. Δένδιας “στο επίκεντρο” βρέθηκαν ” η αμυντική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ, η κατάσταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η κατάσταση στην Ουκρανία”.

I had a phone call with the US @SecDef Lloyd J. Austin in view of the #NATO Summit in Vilnius. The Greece-US defence relationship, the situation in the East Mediterranean and the situation in Ukraine at the core of our discussion. pic.twitter.com/SUyAUwjDjZ — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 9, 2023

Επιστολή Αμερικανών βουλευτών για τα F16 στην Τουρκία

Την ίδια ώρα έξι Αμερικανοί βουλευτές καλούν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να δημιουργήσει έναν εποπτικό μηχανισμό για να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο από την Τουρκία με τα νέα μαχητικά F-16 αν και εφόσον υπάρχει συμφωνία Ουάσιγκτον – Άγκυρας.

Οι βουλευτές στην επιστολή τους ζητούν να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που θα είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι η Άγκυρα δεν θα προβεί σε ενέργειες που υπονομεύουν τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ και την ενότητα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Δηλαδή να μην τα χρησιμοποιήσει κατά της Ελλάδας.

Το σκληρό παζάρι, λοιπόν, μεταξύ των ΗΠΑ και Τουρκίας συνεχίζεται χωρίς η Ουάσιγκτον να έχει ανάψει το «πράσινο φως».

Οι βουλευτές υποστηρίζουν απόλυτα τη δημιουργία του εποπτικού μηχανισμού, ο οποίος να μπορεί -εάν η Άγκυρα μπορέσει να αγοράσει τα αμερικανικά μαχητικά- να παγώσει, να καθυστερήσει ή ακόμα και να ακυρώσει τη μεταφορά των F-16, αναλόγως με τη συμπεριφορά της κατοχικής δύναμης.

«Δεδομένου του ιστορικού της Τουρκίας που χρησιμοποιεί αμερικανικά F16 για υπερπτήσεις στο Αιγαίο και για την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας ζητάμε μηχανισμούς που προβλέπουν την παύση, την καθυστέρηση ή την απόσυρση της μεταφοράς Αμερικανικών όπλων στην Τουρκία εάν συνεχίσει τις αποσταθεροποιητικές της ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο που απειλούν ή υπονομεύουν τα συμφέροντα της εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ ή την αρχιτεκτονική ασφαλείας του ΝΑΤΟ», αναφέρουν μεταξύ των άλλων στην επιστολή.

And clearly Congress doesn’t think Turkey should be rewarded with F16s for approving Sweden’s NATO membership – they are going to be held to accountable if they cause instability within NATO (specifically in the #Aegean) https://t.co/kiVYK19yTn — Endy Zemenides (@Zemenides) July 9, 2023

Τέλος, οι βουλευτές καλούν τον Μπλίνκεν να δει το θέμα όπως αντικατοπτρίζεται μέσα από τα ευρύτερα συμφέροντα της δυτικής συμμαχίας. Για το λόγο αυτό, υποστηρίζουν ότι οι προσπάθειες δεν πρέπει να περιοριστούν μόνο στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, καθώς υπενθυμίζουν ότι τόσο ο πρόεδρος Μπάιντεν όσο και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν τόνισαν πρόσφατα τη σημασία της σταθερότητας στο Αιγαίο. Αν και χαιρετίζουν την πρόσφατη αποκλιμάκωση, οι Αμερικανοί βουλευτές υπενθυμίζουν ότι το δόγμα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής παραμένει αμετάβλητο, δεδομένου ότι η Άγκυρα συνεχίζει να διατηρεί το casus belli κατά της Αθήνας και κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400.

Την επιστολή υπογράφουν οι βουλευτές Κρις Πάπας, Γκας Μπιλιράκης, Φρανκ Παλόνε, Τζον Σαρμπάνης, Ντίνα Τάιτους, και Νικόλ Μαλλιωτάκη.