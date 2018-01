Μπαράζ συναντήσεων Τσίπρα στο Νταβός – Κρίσιμη συνάντηση με Λαγκάρντ

Τον Πιερ Μοσκοβισί συναντά αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ στις 5 ώρα Ελλάδος αναμένεται να συναντηθεί με την επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ στο Νταβός.

Η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας με έμφαση στις ρωσικές επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των υποδομών και του τουρισμού τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Αρκάντι Ντβορκόβιτς, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Παράλληλα συνομίλησαν για τις περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στην Τουρκία.

Meeting with Deputy Prime Minister of the Russian Federation, Arkady Dvorkovich, in Davos. pic.twitter.com/l8fOYxhiz1 — Alexis Tsipras (@tsipras_eu) January 25, 2018

Όπως προκύπτει από τη συνάντηση που είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός με τον Αλβανό ομόλογό του, Έντι Ράμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, ανοίγει ο δρόμος για πλήρη ομαλοποίηση και αναβάθμιση των διμερών σχέσεων.

Επιπλέον, όπως προκύπτει, Ελλάδα και Αλβανία είναι έτοιμες για στρατηγική συμφωνία που να επιλύει κρίσιμες διαφορές και να ανοίγει τον δρόμο για προώθηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν σημεία που απομένουν για υπογραφή συμφωνίας και συμφωνήθηκε επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Αλβανία. Οι δυο πρωθυπουργοί συνομίλησαν και για τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας.

Meeting with the Prime Minister of Albania, Edi Rama.#WEF18 pic.twitter.com/31YLfgFusY — Alexis Tsipras (@tsipras_eu) January 25, 2018

Όσον αφορά στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς, οι δυο ηγέτες συζήτησαν την ευρωπαϊκή προοπτική των δυτικών Βαλκανίων και τη συνεργασία στο πλαίσιο της ΕΕ, της τετραμερούς με Βουλγαρία και Ρουμανία, την πρωτοβουλία Αδριατικής- Ιονίας και σε άλλες πρωτοβουλίες στην περιοχή.

Meeting with the Prime Minister of Croatia, Andrej Plenković, on the sidelines of the World Economic Forum in Davos, Switzerland. #WEF18 #Davos2018 #WorldEconomicForum pic.twitter.com/LxAg75MWvc — Alexis Tsipras (@tsipras_eu) January 25, 2018

Ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε και με τον Επίτροπο, αρμόδιο για θέματα διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιοχάνες Χαν.