Ο Ζαμπάρας δεν αποκλείει «μεταγραφή» στο κόμμα Τσίπρα: «Δεν αρνούμαι τίποτα»

Ανοιχτό αφήνει ο Μίλτος Ζαμπάρας το ενδεχόμενο να βρεθεί στο νέο κόμμα που αναμλενεται να ανακοινώσει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει ότι «δεν αρνούμαι τίποτα», αλλά και να επιμένει πως το ζητούμενο δεν είναι η προσωπική του διαδρομή, αλλά η ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (18.05.2026) στο , ο Μίλτος Ζαμπάρας υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλύτης των εξελίξεων», ενώ παραδέχθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απογοήτευσε μεγάλο μέρος του κόσμου που τον στήριξε. «Εδώ θα είμαστε. Δεν αρνούμαι τίποτα», είπε χαρακτηριστικά, ερωτηθείς αν θα παραιτηθεί για να προσχωρήσει στο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, προσθέτοντας ότι εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να συμβάλει «με όλες του τις δυνάμεις στην ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου και όχι στον κατακερματισμό».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να μετατοπίσει το βάρος από τις προσωπικές αποφάσεις στο ευρύτερο πολιτικό διακύβευμα. «Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Ζαμπάρας την επόμενη μέρα τόσο πολύ και δεν νομίζω ότι αφορά και τον κόσμο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κοινωνία ζητά «συσπείρωση δυνάμεων» και όχι νέες διασπάσεις.

Περιγράφοντας το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2023 και την παραίτηση Τσίπρα, έκανε λόγο για «διασπάσεις, αποχωρήσεις και κατακερματισμό» που δημιούργησαν «οξύ πρόβλημα» στον πολιτικό οργανισμό. «Δεν φταίει μόνο ο ένας, όλοι φταίνε. Μπορεί να μη φταίνε το ίδιο, αλλά φταίνε όλοι», είπε, παραδεχόμενος ότι «απογοητεύσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος».

Ο Τσίπρας ως «καταλύτης»

Ερωτηθείς για την πρόταση περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και μεταβίβασης της περιουσίας του στο υπό διαμόρφωση κόμμα Τσίπρα, ο Μίλτος Ζαμπάρας κράτησε αποστάσεις από τη λογική της διάλυσης, αλλά αναγνώρισε τον ρόλο του πρώην πρωθυπουργού στις εξελίξεις. «Ο Αλέξης Τσίπρας, από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα που θα συσπειρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλύτης των εξελίξεων», τόνισε.

Ωστόσο, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η διαδικασία πρέπει να γίνει «συντεταγμένα» και «οργανωμένα», όχι «σε μια λογική διάλυσης». Όπως είπε, ο στόχος πρέπει να είναι η συγκρότηση ενός «αντίπαλου δέους» απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όχι η αναπαραγωγή ενός νέου κύκλου εσωτερικής φθοράς.

«Παράγουμε πάρα πολλές αρνητικές ειδήσεις»

Με εμφανή διάθεση αυτοκριτικής, ο Μίλτος Ζαμπάρας αναφέρθηκε στις διαρκείς εσωκομματικές κρίσεις του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. «Πρέπει να ζητήσουμε και μια συγγνώμη στον κόσμο, γιατί τα τελευταία χρόνια παράγουμε πάρα πολλές αρνητικές ειδήσεις, πολύ περισσότερες από αυτές που μπορούμε να μεταβολίσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Για την ανάρτηση Πολάκη, που οδήγησε στη νέα σύγκρουση με την ηγεσία, ο Μίλτσος Ζαμπάρας έκανε λόγο για «φάουλ», σημειώνοντας ότι ένα κόμμα «δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους Big Brother». Όπως ανέφερε, τέτοιες διαφωνίες πρέπει να τίθενται στα όργανα και όχι να μετατρέπονται σε δημόσια υπονοούμενα κατά του προέδρου του κόμματος.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λόγο ύπαρξης»

Παρά την κριτική του, ο Μίλτος Ζαμπάρας υπερασπίστηκε την κοινοβουλευτική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι το κόμμα διαθέτει «υπολογίσιμη κοινοβουλευτική δύναμη» και κάνει «σοβαρή δουλειά». «Εγώ δεν την υποτιμώ», είπε, προσθέτοντας ότι ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δίνει καθημερινά τον αγώνα τόσο στην Αιτωλοακαρνανία όσο και στον δημόσιο λόγο.

Την ίδια ώρα, επέμεινε ότι η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται «ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος», αλλά αν μπορεί να διαμορφωθεί ένας εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης με σαφές πρόγραμμα για τα μεγάλα προβλήματα: τα ενοίκια, τη στέγαση, το σούπερ μάρκετ και την ενέργεια.

«Τρίτη εντολή στη ΝΔ θα είναι όλεθρος»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε επίθεση και στην κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντάς την «παρακμιακή» και προειδοποιώντας ότι μια τρίτη εντολή στη Νέα Δημοκρατία θα είναι «όλεθρος». Αντιπαρέβαλε το κυβερνητικό αφήγημα για την «Ελλάδα του 2030» με την καθημερινότητα του 2026, λέγοντας ότι μεγάλο μέρος των πολιτών βλέπει τα οικονομικά του να χειροτερεύουν, ενώ ο μισθός «φτάνει μέχρι τις 15, βαριά 20 του μήνα».

«Το 2030, εάν συμβεί και δοθεί τρίτη εντολή στη Νέα Δημοκρατία, θα είναι όλεθρος», είπε, καλώντας τις προοδευτικές δυνάμεις να αναζητήσουν τρόπο συνεννόησης και σύγκλισης. Όπως σημείωσε, το ζητούμενο είναι να μετατραπεί το κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή σε έναν πειστικό πόλο διακυβέρνησης, με πρόγραμμα που θα δίνει απαντήσεις στην ακρίβεια, τη στέγαση και το ενεργειακό κόστος.