Όταν η «νέα αρχή» είναι απλά επιστροφή στο «μία από τα ίδια»…

1. O Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου ισχυρίζεται ότι «Εξακολουθεί να λειτουργεί στην Αττική η μεγαλύτερη ανοικτή χωματερή της Ευρώπης. Το Λεκανοπέδιο δεν διαθέτει σήμερα ένα ολοκληρωμένο και φιλικό προς το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων. Δεν υπάρχει ένα ρεαλιστικό κι εφαρμόσιμο σχέδιο, δεν έχει προχωρήσει η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών και πολύ σύντομα, στις αρχές του 2020 που θα κλείσει η Φυλή, δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε τα σκουπίδια. Η Αττική εκπέμπει SOS και η κα Δούρου ‘κληρονομεί’ στην επόμενη Διοίκηση της Περιφέρειας μια ‘πυρηνική βόμβα’».

Η αλήθεια είναι ότι, παρά τις Κασσάνδρες, που δήλωναν στα τέλη του 2014 ότι η «Αττική σε ένα εξάμηνο θα μετατραπεί σε Νάπολη», έχουν περάσει 10 εξάμηνα και η διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται κανονικά, με ασφάλεια και χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά ούτε και θα υπάρξει.

Παράλληλα, η Διοίκηση της Ρένας Δούρου άλλαξε το σχεδιασμό διαχείρισης, με την ψήφιση του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής, στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αποκέντρωσης, της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων, της διαλογής στην πηγή, της ανακύκλωσης.

Ο κ. Πατούλης είναι αυτός που πρέπει να απαντήσει: Τι έπραξε εκείνος στο ίδιο διάστημα; Γιατί έλαμψε διά της απραξίας και της αδιαφορίας του όσον αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ παράλληλα συμβάλλει στο να παραμένει ανοικτή η χωματερή της Φυλής; Γιατί δεν έχει μειώσει τον όγκο των απορριμμάτων του δήμου του, τα οποία μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ Φυλής; Γιατί δεν έχει πράξει τίποτε για την προώθηση της ανακύκλωσης στο δήμο του; Γιατί δεν έχει υλοποιήσει τίποτε από όσα προβλέπει το δικό του Σχέδιο Διαχείρισης το οποίο κατέθεσε στον ΕΔΣΝΑ;

Ο κ. Πατούλης είναι αυτός που πρέπει να πει ξεκάθαρα εάν είναι υπέρ της καύσης των απορριμμάτων. Να εξηγήσει γιατί ο όγκος των απορριμμάτων του Δήμου Αμαρουσίου που θάβονται στον ΧΥΤΑ Φυλής, αυξήθηκε το 2016 κατά 7.000 τόνους, χρησιμοποιώντας εντολές μεταφοράς (με ιδιωτικά αυτοκίνητα αγνώστου προελεύσεως), ενώ το 2017 –χάρη, όχι στη Διοίκηση του Δήμου, αλλά στη Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, που κατάργησε τις εντολές μεταφοράς–, μειώθηκαν κατά 5.000 τόνους.

Κατά τα άλλα, ως Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, επισκέφθηκε τον ΧΥΤΑ Φυλής στις 11 Δεκεμβρίου 2018, όπου και ενημερώθηκε αναλυτικά για τη λειτουργία του, ενώ ζητούσε από την Περιφερειάρχη Αττικής να πάρει μέρος σε… συζήτηση του ΔΣ της ΚΕΔΕ για τη διαχείριση των απορριμμάτων στις… 9 Ιανουαρίου 2019. Τέτοιο ετεροχρονισμένο ενδιαφέρον…

2. O Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου ισχυρίζεται ότι «το Λεκανοπέδιο και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να ζουν χωρίς επαρκή αντιπλημμυρική προστασία. Δεσμεύθηκε προεκλογικά ότι θα παραιτηθεί αν δεν λύσει το πρόβλημα, αλλά η δέσμευση της αυτή ‘πνίγηκε’ στη Μάνδρα πριν από 1,5 χρόνο».

Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που έχει πνιγεί εδώ και 3 τετραετίες είναι η «αξιοπιστία» του Δημάρχου Πατούλη, ο οποίος είχε να διαχειριστεί ΜΟΝΟ το ρέμα Σαπφούς. Άγνοια; Ανικανότητα; Αδιαφορία; Όλα μαζί; Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι στην πρώτη νεροποντή (όπως τον Ιούλιο του 2018), τα νερά πλημμύρισαν κοινόχρηστο χώρο που είχε μετατραπεί σε παράνομο χώρο στάθμευσης (πρώην εργοστάσιο ΗΒΗ), το οποίο έχει πλημμυρίσει δύο φορές (2013 και 2018), όπου ακόμη να αποξηλωθεί μια ράμπα καθόδου στο ρέμα που εμποδίζει την ομαλή ροή επιφανειακών ομβρίων υδάτων. Στο παρελθόν, ο Δήμος Αμαρουσίου διατηρούσε αυθαίρετες κατασκευές σε παράνομο δημοτικό αμαξοστάσιο δίπλα στο ρέμα (στο ύψος της οδού Αγίου Αθανασίου). Χώροι για τους οποίους επανειλημμένα η Περιφέρεια είχε αποστείλει έγγραφα, ζητώντας να κλείσει το αμαξοστάσιο και να αποξηλωθούν οι αυθαίρετες κατασκευές από τον χώρο των αποθηκών λόγω κινδύνων που εγκυμονούν σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων.

Είναι, δε, απολύτως ψευδής ο ισχυρισμός Πατούλη –στην προσπάθειά του να καλύψει την κακή διαχείρισή του– ότι δήθεν η Περιφέρεια δεν χρηματοδοτεί έργα στο Μαρούσι. Το Μαρούσι βρίσκεται στην 4η θέση της λίστας της Περιφέρειας με τα χρηματοδοτούμενα από ίδιους πόρους έργα υποδομής στη βόρεια Αθήνα, των οποίων η υλοποίηση καθυστερεί με υπαιτιότητα της διοίκησης του Δήμου.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της Μάνδρας, το κρίσιμο έργο της διευθέτησης του ρέματος Αγίας Αικατερίνης το ξεμπλόκαρε η Διοίκηση Δούρου μέσα σε δύο χρόνια και τώρα ήδη υλοποιείται. Είναι έργο που είχε βαλτώσει από το 2003 έως το 2010, όταν τη διοίκηση είχαν εκείνοι που σήμερα εγκαλούν τη Δούρου για απραξία. Ενώ το έργο παρέμενε χαμένο στη γραφειοκρατία, ανώριμο, χωρίς να μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίησή του, τον Σεπτέμβριο του 2014, η σημερινή Διοίκηση το έβαλε, ως προτεραιότητά της, στο πλαίσιο του συνολικού αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, όπως δεν είχε γίνει ποτέ στην Αττική.

ΕΡΓΟ ΠΑΤΟΥΛΗ: Ρέμα Σαπφούς, 26 Ιουλίου 2018

3. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου ισχυρίζεται ότι «στη ‘βάρδια’ της κας Δούρου συνέβη η μεγαλύτερη φυσική καταστροφή που γνώρισε η Αττική από πυρκαγιά και χάθηκαν 100 συνάνθρωποί μας, αν και μας διαβεβαίωνε λίγες ημέρες πριν την καταστροφή ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει κάθε ενδεχόμενο».

Η αλήθεια είναι ότι ο υπερδραστήριος στις δημόσιες σχέσεις και την αυτοπροβολή του, επί τρεις θητείες Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Πρόεδρος του ΙΣΑ, θα όφειλε να γνωρίζει καλύτερα το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών – πολλώ δε μάλλον που διεκδικεί τη θέση του Περιφερειάρχη (έπειτα από εκείνη του δημάρχου Αθηναίων). Αν δεν επιχειρούσε να χρησιμοποιήσει μια εθνική τραγωδία για μικροπαραταξιακά οφέλη, δεν θα παραπληροφορούσε τόσο χυδαία τους πολίτες. Δεν θα τολμούσε να διαστρεβλώσει το θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο την αρμοδιότητα κατάσβεσης των πυρκαγιών έχει το Πυροσβεστικό Σώμα, που άλλωστε έχει την ευθύνη, λόγω γνώσης και εμπειρίας. Ο ρόλος των Περιφερειών είναι να συνδράμουν με μέσα (υδροφόρες, μηχανήματα έργου) το έργο της Πυροσβεστικής – αποστολή που επιτέλεσε στο ακέραιο η Περιφέρεια Αττικής την τραγική 23η Ιουλίου.

Η απόπειρα παραπληροφόρησης αποτελεί χείριστη υπηρεσία για μια υπόθεση, όπως αυτή των διαχρονικών δομικών ευθυνών τις οποίες ανέδειξε η τραγωδία στην Ανατολική Αττική. Μια υπόθεση που συνδέεται και με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής από την Πολιτεία. Μια υπόθεση, δηλαδή, εξαιρετικά κρίσιμη για να την εμπιστευθούν οι πολίτες σε ανθρώπους που δεν διστάζουν να ασκήσουν μικροκομματική πολιτική πάνω σε αποκαΐδια και νεκρούς…

4. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου ισχυρίζεται ότι «εξακολουθούμε να μην μπορούμε να διαχειριστούμε τα υγρά απόβλητα πολλών περιοχών της Ανατολικής Αττικής και δυστυχώς εξακολουθούν να αποτελούν οι βόθροι καθημερινότητα του 21ου αιώνα. Βόθροι και ανοιχτή χωματερή είναι η κληρονομιά Δούρου στους πολίτες της Αττικής».

Η αλήθεια είναι ότι, αν και τόσα χρόνια αυτοδιοικητικός, ο κ. Πατούλης ή είναι αδιάβαστος ή υποκρίνεται ότι δεν ξέρει πως η διαχείριση των υγρών αποβλήτων δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των Περιφερειών. Παρόλα αυτά, η Περιφέρεια, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος και του ΕΣΠΑ, χρηματοδοτεί τα κρίσιμα έργα που έπρεπε να είχαν γίνει πριν από χρόνια, λύνοντας το χρόνιο πρόβλημα των υγρών αποβλήτων της Ανατολικής Αττικής.

Χρηματοδοτούνται έργα αποχέτευσης στα Γλυκά Νερά, προϋπολογισμού 22 εκατομμυρίων (το έργο ξεκινά σε έναν μήνα), στην Παλλήνη, προϋπολογισμού 58 εκατομμυρίων (το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί), στη Ραφήνα, προϋπολογισμού 240 εκατομμυρίων, και στον Μαραθώνα, προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων (το έργο είναι σε φάση δημοπράτησης). Πρόκειται συνολικά για έργα προϋπολογισμού 450 εκατομμυρίων. Πλέον οι «Αχόρταγοι» δεν χρειάζεται να κάνουν ολόκληρο ταξίδι έως την Ψυτάλλεια…

Νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων, που απαγορεύει νέες χωματερές και κατανέμει δίκαια τη διαχείριση των απορριμμάτων, αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), για να πάψουν να επιβάλλονται πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στους φορολογούμενους, είναι, μεταξύ άλλων, το έργο της Δούρου στην Περιφέρεια, όταν ο κ. Πατούλης εξακολουθεί να επιβαρύνει καθημερινά τον ΧΥΤΑ Φυλής με τα σκουπίδια του Δήμου Αμαρουσίου…

5. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου ισχυρίζεται ότι «δεν έχουν αναληφθεί ουσιαστικές δράσεις για την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων στην Αττική. Στον απολογισμό της η κα Δούρου ‘ξέχασε’ να αναφέρει πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν, από τις δήθεν πρωτοβουλίες που η ίδια διαφημίζει».

Η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά η Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε, σε συνεργασία –με τη μορφή μνημονίων– με όλους τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς επιχειρηματικότητας εγνωσμένου κύρους, όπως είναι το ΕΒΕΑ, το Enterprise Greece, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, η ΕΣΕΕ, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ο Σύνδεσμος Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ) κ.ά., την έμπρακτη στήριξη όλων των μορφών νεοφυούς, καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Πιο πρόσφατο παράδειγμα: Τον περασμένο Μάιο, η Περιφέρεια στήριξε τη συμμετοχή start ups στο μεγάλο διεθνές συνέδριο τεχνολογίας The Next Web (TNW) στο Άμστερνταμ. Συγκεκριμένα, πέντε ελληνικές start-ups (Nanometrisis, Inagros, Trust & Use, Aqua Weather, Saint Startup) προβλήθηκαν και πραγματοποίησαν b2b συναντήσεις, σε έναν χώρο που συγκέντρωσε περισσότερους από 15.000 επισκέπτες, μεταξύ των οποίων, επενδυτές, ΜΜΕ και στελέχη από την τεχνολογική κοινότητα.

Παράλληλα, για πρώτη φορά η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, όπως πρόσφατα με την εκχώρηση 60 εκατομμυρίων ευρώ σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας για τη διαχείριση δράσεων επιχειρηματικότητας – μάλιστα, τα 10 εκατομμύρια αφορούν στη στήριξη επιχειρήσεων στους δήμους (Μάνδρας, Μεγάρων, Ραφήνας, Μαραθώνα) που επλήγησαν πέρυσι από τις φυσικές καταστροφές.

Η Περιφέρεια Αττικής μετέχει με 50 εκατομμύρια στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Επίσης, για πρώτη φορά συστάθηκε Film Office στην Περιφέρεια Αττικής για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων για οπτικοακουστικές παραγωγές. Μέσω των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, η Περιφέρεια στηρίζει του Δήμους της Αθήνας (85 εκ.), του Πειραιά (80 εκ.) και της Δυτικής Αθήνας (58 εκ.). Η μόνη πρόταση που απορρίφθηκε από την ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας Αττικής, ως ανεπαρκής, ήταν το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης οκτώ δήμων της Βόρειας Αττικής, επικεφαλής του οποίου ήταν… ο Δήμος Αμαρουσίου και ο κ. Πατούλης. Η πρόταση δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη βαθμολογία για να προκριθεί στο 2ο Στάδιο Αξιολόγησης (εδώ αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους κρίθηκε ανεπαρκής η πρόταση Πατούλη: http://www.pepattikis.gr/wp-content/uploads/2017/08/OXE_TELIKO.pdf). Αυτά ως προς την «αποτελεσματικότητα» της διοίκησης Πατούλη και το «έργο» του για τους κατοίκους του Αμαρουσίου.

6. O Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου ισχυρίζεται ότι η Περιφερειάρχης «έχει εντάξει στον προγραμματισμό της Περιφέρειας κι έχει υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις για την εκτέλεση έργων, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυτά να εκτελεστούν, αφού υπερβαίνουν κατά 2,5 τουλάχιστον φορές τα διαθέσιμα κονδύλια. Με fake προϋπολογισμούς δεν γίνονται έργα. Ούτε είναι δυνατόν να δεσμεύεται η επόμενη Διοίκηση της Περιφέρειας από το σχεδιασμό της κας Δούρου».

Η αλήθεια είναι ότι τα οικονομικά της Περιφέρειας Αττικής ούτε fake είναι, ούτε πάσχουν από υπερδέσμευση. Σήμερα η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει χρέη. Με ευθύνη απέναντι στους πολίτες οι οποίοι την εξέλεξαν για να αλλάξει τα πράγματα στην Αττική, η Διοίκηση Δούρου υλοποιεί σήμερα ένα τεράστιο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων, με ίδιους πόρους (414 έργα, 383 εκ. ευρώ), χρησιμοποιώντας έτσι το μεγαλύτερο ποσοστό των ταμειακών διαθεσίμων, σε όλους τους δήμους της Αττικής. Αντιπλημμυρικά, αστικές αναπλάσεις, κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές, οδική ασφάλεια κ.ά.

Τα ταμειακά διαθέσιμα είναι επαρκή για τα έργα τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί. Τα περί μη δέσμευσης της επόμενης διοίκησης απλά αποτελούν ομολογία του επίδοξου Περιφερειάρχη ότι δεν πρόκειται –εάν βέβαια τον εκλέξουν οι πολίτες– να κάνει τα χρήσιμα και κρίσιμα έργα που έχει δρομολογήσει η Δούρου. Η σημερινή Διοίκηση έχει διαφορετική αντίληψη σε σχέση με το παρόν και το μέλλον της Αττικής. Η Περιφέρεια δεν είναι ιδιωτική κλινική… ή άλλη ιδιωτική επιχείρηση για να αποταμιεύει χρήματα. Προχωρά, εδώ και 4,5 χρόνια, σε απαραίτητα έργα υποδομής που δεν είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες. Από τα αντιπλημμυρικά και τα έργα οδικής ασφάλειας μέχρι κτίρια κοινωνικής πρόνοιας και παιδικές χαρές. Τι από αυτά δεν είναι αναγκαίο;

Και μια τελευταία ερώτηση για τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ: Είναι, άραγε, τυχαίο ότι οι Δήμοι ήταν όλοι υπέρ των έργων;

7. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου ισχυρίζεται ότι «η Περιφέρεια λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια με κομματικό πρόσημο. Στήριξε με τα ταμειακά διαθέσιμα της Περιφέρειας την αδιέξοδη διαπραγμάτευση Βαρουφάκη, στερώντας τα χρήματα αυτά από τους πολίτες του Λεκανοπεδίου που διψά για έργα ουσίας. Ενώ ήταν ουσιαστικά απούσα από τον πολιτικό διάλογο που διεξήχθη για την αλλαγή στο μοντέλο λειτουργίας του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης. Στο δημόσιο διάλογο για τον Κλεισθένη επέλεξε να στηρίξει τη γραμμή της κυβέρνησης και τις όποιες αντιρρήσεις της προτίμησε να τις εκφράσει στα όργανα του κόμματός της κι όχι στην κοινωνία».

Η αλήθεια είναι ότι μάλλον ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κρίνει εξ ιδίων. Η διοίκηση της Δούρου αντιμετώπισε όλους τους δήμους χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς παραταξιακές διακρίσεις, χωρίς στεγανά. Και περί αυτού μαρτυρούν πάρα πολλοί δήμαρχοι οι οποίοι δεν ανήκουν / δεν στηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίοι επί 4,5 χρόνια έχουν άριστη συνεργασία με την Περιφέρεια, στη βάση του δημόσιου συμφέροντος και της στήριξης των τοπικών κοινωνιών.

Σε ό,τι αφορά τα αποθεματικά, εδώ κι αν πιάστηκε αδιάβαστος ο κ. Πατούλης. Αναφέρει ένα ζήτημα για το οποίο αξίζουν συγχαρητήρια στη σημερινή Διοίκηση. Συγκεκριμένα, εάν τα περίπου 250 εκατ. αποθεματικά είχαν τοποθετηθεί στις τράπεζες θα είχαν επιτόκιο περί το 1%, ενώ στην Τράπεζα της Ελλάδος όλα αυτά τα χρόνια έχουν αποδόσεις που υπερβαίνουν το 3,5%. Ακόμη και με τον πιο μετριοπαθή υπολογισμό, η υπεραπόδοση υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι, από την ικανή διαχείριση των αποθεματικών, οι πολίτες της Αττικής θα κερδίσουν έργα αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων. Επομένως, η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας ενήργησε με βάση την αποδοτικότερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, και μάλιστα, με πλήρη διαφάνεια, έφερε το θέμα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Στο δημόσιο διάλογο, δε, ενόψει της αλλαγής του «Καλλικράτη», η Περιφερειάρχης Αττικής έθεσε το πρόβλημα των παράλληλων αρμοδιοτήτων, της αλληλοεπικάλυψής τους, αλλά και της απόπειρας παραγόντων, όπως ο Γ. Πατούλης, να ποινικοποιήσουν την άσκηση διοίκησης, με την κατάθεση μηνυτήριων αναφορών, π.χ. για το θέμα της χρήσης ναρκωτικών στο Πεδίον του Άρεως, αν και γνωρίζει ότι το θέμα αυτό δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι προφανές ότι ο Γ. Πατούλης επιχειρεί, ελλείψει άλλων επιχειρημάτων, να δημιουργήσει εντυπώσεις, αδιαφορώντας για την ουσία, όπως άλλωστε κάνει στο Δήμο Αμαρουσίου (βλ. περίπτωση ρέματος Σαπφούς).

8. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου ισχυρίζεται ότι «το δήθεν κοινωνικό της πρόσημο δεν έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, αφού χρησιμοποιεί τα χρήματα της Περιφέρειας για να στηρίξει ευθύνες και λειτουργίες του Κεντρικού Κράτους, όπως η αγορά εξοπλισμού για τα νοσοκομεία, ενώ τα χρήματα αυτά έπρεπε να διατίθενται για την πρόληψη της υγείας και για τη χρηματοδότηση κοινωνικών δομών που σήμερα υπολειτουργούν».

Η αλήθεια είναι ότι η Δούρου δεν συγχέει τις δημόσιες σχέσεις με τη δουλειά ουσίας. Δεν συγχέει τις ευκαιρίες για φωτογραφία, με τη συμβολή, σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, στη δημιουργία ενός στέρεου δικτύου κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Γι’ αυτό και το έργο της Δούρου δεν είναι «ιλουστρασιόν», αλλά ουσίας. Είτε πρόκειται για την ανάπλαση του Φαληρικού όρμου, που υλοποιεί έναν στόχο δεκαετιών, εκείνον της Αττικής Ριβιέρας, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις στο Μικρολίμανο και τον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ. Είτε δίνει λύσεις σε… αρχαία προβλήματα, όπως αυτό της ύδρευσης της Αίγινας. Είτε πρόκειται για το Πρόγραμμα «Ρεύμα για Όλους», είτε για τη στήριξη της δημόσιας υγείας, με την αγορά σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής για όλα τα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής.

Ας πει, όμως, ευθέως ο κ. Πατούλης γιατί διαφωνεί με τη στήριξη των δημόσιων νοσοκομείων; Η αλήθεια είναι ότι τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο κ. Πατούλης δεν είναι οπαδοί της δημόσιας υγείας… Άρα είναι απολύτως λογικό να διαφωνούν με το σαφές, κοινωνικό πρόσημο της διοίκησης Δούρου στην Περιφέρεια Αττικής.

9. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου ισχυρίζεται ότι «όλα αυτά τα χρόνια δεν αναλήφθηκε καμία πρωτοβουλία για την ανάδειξη των χώρων πρασίνου της Αττικής».

Η αλήθεια είναι ότι, παρά τις θεατρινίστικες παρεμβάσεις και τις μηνυτήριες αναφορές, η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έχει καταφέρει να αναβαθμίσει τα πάρκα αρμοδιότητάς της. Παράλληλα, παρεμβαίνει σε πολλούς δήμους για τη δημιουργία πράσινων τοπόσημων και δημόσιων πράσινων χώρων, ανοικτών στους πολίτες. Συγκεκριμένα, έχει ανατάξει το Πεδίο του Άρεως: το έχει φωτίσει, καθαρίσει, συντηρήσει. Έχει διασφαλίσει τη λειτουργία των υποδομών του, όπως το εμβληματικό κτίριο Οικονομίδη. Το Αττικό Άλσος συντηρείται και αναβαθμίζεται με τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για μαθητές, πολιτιστικών δρώμενων ανοικτών για όλους τους πολίτες. Παράλληλα, με συστηματικό τρόπο η Διοίκηση Δούρου προστατεύει τους υγρότοπους της Περιφέρειας, προωθεί από την πρώτη στιγμή μέτρα με στόχο τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τις σοβαρές επιπτώσεις της, και μείωσε τις εκπομπές άνθρακα. Μετέχει σε διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως στη Διεθνή πλατφόρμα για την κλιματική αλλαγή «Non State Actor Zone for Climate Action» (NAZCA) διαμέσου του προγράμματος «Lima-Paris Action Agenda» και ειδικότερα στην επιμέρους δράση «Compact of States and Regions» – «States & Regions Alliance – The Climate Group».

Αναμένουμε, λοιπόν, τον κ. Πατούλη, προκειμένου να τον ξεναγήσουμε στο κατ’ αυτόν «αόρατο έργο», το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που πραγματοποιείται σήμερα στο Φάληρο και το οποίο θα αλλάξει την Αττική – ένα έργο στο οποίο ο προϋπολογισμός μόνο για τα δέντρα και τα φυτά ανέρχεται σε 27 εκατομμύρια ευρώ.

Το δίλημμα που τίθεται, λοιπόν, σε αυτές τις Περιφερειακές Εκλογές για την Αττική είναι «πρόοδος ή οπισθοδρόμηση».