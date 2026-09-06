Πυρ ομαδόν αντιπολίτευσης σε Μητσοτάκη: «Αναξιοπιστία και εξαπάτηση», «Πρωθυπουργός των καρτέλ», «Σύνταγμα Λάστιχο»

Πολιτικό απόηχο υψηλής έντασης άφησε πίσω της η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, καθώς σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση εξαπέλυσε σφοδρά «πυρά» κατά του πρωθυπουργού, την ώρα που η σύγκρουσή του με τον Αντώνη Σαμαρά πέρασε πλέον σε ανοιχτά προσωπικό επίπεδο. Οικονομία, ακρίβεια, θεσμοί, ΟΠΕΚΕΠΕ και κοινωνικές ανισότητες βρέθηκαν στο επίκεντρο των αντιδράσεων, με τις ανακοινώσεις να διαδέχονται η μία την άλλη μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί από τη ΔΕΘ να επιχείρησε να χαράξει τον κυβερνητικό δρόμο μέχρι τις κάλπες του 2027, επιμένοντας στην αυτοδυναμία και υπερασπιζόμενος την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, όμως οι απαντήσεις του άνοιξαν ταυτόχρονα πολλαπλά μέτωπα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επιχείρησαν να αποδομήσουν το αφήγημά του, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε προσωπικά στην αιχμή περί «τεχνογνωσίας», επιστρέφοντας στον πρωθυπουργό ακόμη και την αναφορά στην «υστεροφημία».

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ΠΑΣΟΚ: «Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση»

Τον τόνο της επίθεσης από τη Χαριλάου Τρικούπη έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, συμπυκνώνοντας την αποτίμηση της συνέντευξης σε τρεις λέξεις.

«Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη σημερινή συνέντευξη Τύπου», ανέφερε.

Το ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε την περίοδο 2023-2027 «τετραετία χαμένων ευκαιριών», αντιπαραβάλλοντας στην κυβερνητική εικόνα για την ανάπτυξη την αγοραστική δύναμη, την παραγωγικότητα και τη διεύρυνση των ανισοτήτων.

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Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η κριτική και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Κώστα Τσουκαλά να κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «βάπτισε με θράσος ως δήθεν μεταρρυθμιστική αστοχία» όσα συνέβησαν στον Οργανισμό.

«Νομίζει πως με τραγουδάκια θα επιλέξει τον αντίπαλο»

Η Χαριλάου Τρικούπη σήκωσε το γάντι και στις αναφορές του πρωθυπουργού στον Αλέξη Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ.

«Ο πρωθυπουργός νομίζει πως με τραγουδάκια θα επιλέξει τον αντίπαλο που τον βολεύει, μπας και συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Και πρόσθεσε: «Όμως δυστυχώς για εκείνον, τον αντίπαλό του θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός και θα του στείλει τον λογαριασμό».

Ακόμη πιο βαριά ήταν η επίθεση στο θεσμικό πεδίο, με το ΠΑΣΟΚ να υποστηρίζει ότι ο πρωθυπουργός «έκανε λάστιχο το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής» και να επαναφέρει στην πρώτη γραμμή την υπόθεση των υποκλοπών.

ΣΥΡΙΖΑ: «Πρωθυπουργός των καρτέλ»

Σε εξίσου υψηλούς τόνους κινήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον εκπρόσωπο Τύπου και Επικοινωνίας Γιώργο Παναγιωτόπουλο να χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «πρωθυπουργό των καρτέλ».

Η Κουμουνδούρου εστίασε ιδιαίτερα στην αναφορά του πρωθυπουργού στο παλαιότερο σύνθημα «πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι», κατηγορώντας τον ότι «θεωρεί ακατανόητο το προβάδισμα των ανθρώπων έναντι των αριθμών».

«Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από αυτόν που φτωχοποίησε το 80% των πολιτών και έχει καταστήσει άπιαστο όνειρο τη δημιουργία οικογένειας από τους νέους», ανέφερε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Και συνέχισε, περιγράφοντας εργαζομένους που, όπως είπε, «εργάζονται πιο σκληρά από όλους τους Ευρωπαίους και “δεν βγάζουν μήνα”».

Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε παράλληλα ραντεβού για τις 11 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, προαναγγέλλοντας την παρουσίαση του δικού του σχεδίου για το ιδιωτικό χρέος.

ΚΚΕ: «Τρεις ώρες υπερασπιζόταν τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του»

Στο μέτωπο της κριτικής προς τον πρωθυπουργό μπήκε και το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και υποστηρίζοντας ότι, επί σχεδόν τρεις ώρες, «υπερασπιζόταν τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του».

«Ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε στον αιώνα τον άπαντα, ακολουθώντας αυτή την πολιτική», ανέφερε χαρακτηριστικά το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ.

Ο Περισσός έστρεψε ιδιαίτερα τα «πυρά» του στις αμυντικές δαπάνες και στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», υποστηρίζοντας ότι η «πολεμική προετοιμασία και εμπλοκή με πάνω από 3% του ΑΕΠ σε ΝΑΤΟϊκές δαπάνες» μεταφράζεται σε ελλείψεις σε κρίσιμους τομείς κοινωνικής πολιτικής, όπως η Παιδεία και η Υγεία.

Παράλληλα, το ΚΚΕ άφησε αιχμές και για τις αναφορές του πρωθυπουργού στο ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για «βολικές συγκρίσεις» με το «παρελθόν και παρόν» τους και υποστηρίζοντας ότι μοιράζονται με την κυβέρνηση «κοινή στρατηγική».

«Ο λαός χρειάζεται να συγκρίνει τη ζωή του με το τι μπορεί να απολαμβάνει σήμερα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το ΚΚΕ κατέληξε καλώντας τους πολίτες να βάλουν «στο επίκεντρο τις πραγματικές τους ανάγκες», υποστηρίζοντας ότι η «σταθερότητα υπέρ του λαού» μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη «σύγκρουση με την κυρίαρχη πολιτική και με τους κάθε λογής εκφραστές της» και τη συμπόρευση με το κόμμα.

Ελληνική Λύση: «Αισιόδοξα ψέματα»

Στο μέτωπο των αντιδράσεων μπήκε και η Ελληνική Λύση, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι επιχείρησε να καλύψει την κυβερνητική φθορά και τη δημοσκοπική πτώση με «αισιόδοξα ψέματα».

Η αντίδραση της Ελληνικής Λύσης κινήθηκε στη γραμμή της πλήρους αμφισβήτησης της εικόνας που παρουσίασε ο πρωθυπουργός για την κατάσταση της χώρας, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να επιστρατεύει μάλιστα ρήση του Μπέρναρντ Σο.

ΕΛΑΣ: «Πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο»

Από διαφορετική αφετηρία, αλλά με εξίσου αιχμηρή γλώσσα, ήρθε η αντίδραση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με την εκπρόσωπο Τύπου Θεανώ Κουφονικολάκου να στρέφεται κυρίως κατά των αναφορών του πρωθυπουργού στον Αλέξη Τσίπρα.

«Έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονείας», ήταν η πρώτη αποτίμηση της ΕΛΑΣ.

«Ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε σήμερα γιατί η κυβέρνησή του ήταν μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και ο ίδιος δεν έχει κανένα ουσιαστικό επιχείρημα προς τον ελληνικό λαό, για να του εμπιστευτεί μια ακόμη τετραετία», ανέφερε η Θεανώ Κουφονικολάκου.

Η ΕΛΑΣ επιχείρησε παράλληλα να αντιστρέψει τις αιχμές που εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός για το rebranding του Αλέξη Τσίπρα.

«Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως στον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονεία, την ένδεια επιχειρημάτων, αλλά και τον εκνευρισμό του», ανέφερε.

Για να καταλήξει στην πλέον πολιτική ατάκα της ανακοίνωσης: «Πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο και η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι καθόλου όπως την είχε ονειρευτεί».

Η «τεχνογνωσία» που άναψε τη φωτιά με Σαμαρά

Το θερμότερο μέτωπο, ωστόσο, δεν άνοιξε με κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς παράταξης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και μιας υποθετικής μετεκλογικής συνεργασίας, είχε ξεκαθαρίσει ότι με τις σημερινές θέσεις του πρώην πρωθυπουργού δεν βλέπει «απολύτως κανένα περιθώριο συνεννόησης».

Η φράση όμως που προκάλεσε την έκρηξη ήρθε αμέσως μετά.

«Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί τελικά την υστεροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο Αντώνης Σαμαράς σήκωσε αμέσως το γάντι και επέστρεψε τόσο την «τεχνογνωσία» όσο και την «υστεροφημία». «Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης», ανέφερε.

Παρέπεμψε στην εκλογή του στην ηγεσία της ΝΔ από τη βάση το 2009 και πρόσθεσε: «Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία».

Ο πρώην πρωθυπουργός πέρασε στη συνέχεια σε ολομέτωπη επίθεση, χαρακτηρίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη «πρωθυπουργό της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας» και προσθέτοντας στον κατάλογο των κατηγοριών του τις απευθείας αναθέσεις, το μεταναστευτικό, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη και τις υποκλοπές.

Η παρέμβασή του έκλεισε με μία φράση που πηγαίνει πλέον τη σύγκρουση πολύ πέρα από μια προσωπική διαφωνία: «Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη».