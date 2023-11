Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης και συμμετέχει σε συζήτηση στο πλαίσιο της 7ης Συνόδου της Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Summit 2023) «South-East Europe’s moment: Chartering a new course to prosperity & stability».

Ο Στέφανος Κασσελάκης στη συζήτηση με την δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου τόνισε πως θέλει να φέρει την Ελλάδα πίσω στην εποχή που ήταν νοικοκυρεμένη. «Έχω εμπειρία στα χρηματοικονομικά. Όσο έχω μεγαλώσει τόσο έχω δει ότι χρειάζεται ανθρωποκεντρική πολιτική. Για αυτό μίλησα και για την κατάργηση των ασυλιών, των βουλευτών, των τραπεζιτών, των διοικητικών».

Αναφορικά με την διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και την ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισήμανε πως «δεν έφυγε η Ομπρέλα αλλά μερικά στελέχη τους. Ο κόσμος που ψήφιζε τα στελέχη αυτά, τον ενστερνίζομαι και οι διαφορές μας είναι πολύ μικρές. Όσον αφορά την κυρία Αχτσιόγλου. Χθες είπα στο ραδιόφωνο ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την υπομονή του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω δει καμία ανακοίνωση ή απόφαση από μεριάς τους οπότε θεωρώ ότι παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ και για αυτό για εμένα είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη».

Στην ερώτηση πως αν φύγουν 10-12 βουλευτές θα υπάρχει πρόβλημα αριθμητικό, όπως και ότι θα φύγει η γενιά των 40αρηδων τόνισε ότι «ο λαός επέλεξε τον ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Για τη γενιά των 40αρηδων, εμένα με ενδιαφέρουν οι φρέσκες ιδέες και να έχει νέες ιδέες, όχι το ηλικιακό. Έχουμε εκατοντάδες βιογραφικό για να δουλέψουν μαζί μας. Υποχρέωσή μου είναι να τους εμπνεύσω».

Για τη Σία Αναγνωστοπούλου ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε ότι δεν θέλει να σχολιάσει παραπάνω όσα έγιναν με τον Παύλο Πολάκη. «Μίλησα και με τους δύο, μετά μίλησαν μεταξύ τους σε πολύ καλό κλίμα. Όπως είπε στην ΚΕ όλοι θα κριθούν από το έργο που θα παράγουν», είπε.