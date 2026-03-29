Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Χωρίς ομιλία Ανδρουλάκη το «κλείσιμο» – Δείτε live τις τελευταίες τοποθετήσεις

Με τις ομιλίες των συνέδρων, αλλά και την ψηφοφορία για την εκλογή των νέων μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, ολοκληρώνεται σήμερα (29.03.2026) το 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο διεξάγεται από το απόγευμα της Παρασκευής στο γήπεδο του Τάε Κβο Ντο στο Φάληρο. Η αυλαία των εργασιών της Ολομέλειας θα πέσει χωρίς την ομιλία του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη.

Κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα του 4ου Τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται οι τοποθετήσεις των συνέδρων, ενώ από νωρίς το πρωί έχει στηθεί η κάλπη για την ανάδειξη των μελών της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και των Περιφερειακών Συμβουλίων. Η ψηφοφορία διεξάγεται στην αίθουσα του Προθερμαντηρίου από τις 08.00 έως τις 18.00, με τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, να προσέρχεται στις κάλπες περίπου στις 13:00.

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «όχι» σε συνεργασία με ΝΔ και τα βασικά συμπεράσματα

Στο πολιτικό αποτύπωμα του συνεδρίου ξεχωρίζει το σαφές «όχι» σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, όπως αυτό διατυπώθηκε αρχικά από τον Νίκο Ανδρουλάκη και επαναλήφθηκε από τα κορυφαία στελέχη που ανέβηκαν στο βήμα της Ολομέλειας.

Στα βασικά συμπεράσματα καταγράφονται επίσης οι αλλαγές στο καταστατικό του κόμματος και, κυρίως, η ενιαιοποίησή του, παρότι διατηρείται η ονομασία «ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής», με στόχο να μπορεί να επωφεληθεί από την πρόβλεψη για εκλογικό μπόνους στο πρώτο κόμμα, εφόσον πετύχει τον στόχο της πρωτιάς στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο.

Με το βλέμμα στη νέα Κεντρική Επιτροπή

Παραδοσιακά, η τελευταία ημέρα του συνεδρίου είναι και εκείνη με το μεγαλύτερο εσωκομματικό ενδιαφέρον, αφού μετά τις ομιλίες των τελευταίων συνέδρων, και κατά τη διάρκειά τους, εκτός Ολομέλειας, στους διαδρόμους του γηπέδου, θα δίνεται ο υπέρ πάντων αγώνας των υποψηφίων μελών της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, που ψηφίζεται μέσα στην ημέρα. Από αύριο, Δευτέρα, δε, άπαντες θα κάνουν τον απολογισμό τους, καταγράφοντας τους νέους συσχετισμούς στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, ενώ ενδιαφέρον έχει και η πρόταση για τον επόμενο γραμματέα του κόμματος, καθώς και το ποσοστό με το οποίο εκείνος θα εκλεγεί.

506 υποψήφιοι για 271 θέσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Κυριακής η ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας Κεντρικής Επιτροπής, με 506 υποψηφίους να διεκδικούν 271 θέσεις, σε αναλογία περίπου 1 προς 2. Ο αριθμός των μελών του οργάνου μειώθηκε, όπως προβλέπει το νέο καταστατικό που εγκρίθηκε χθες το βράδυ, ενώ στο ψηφοδέλτιο εκπροσωπούνται όλες οι βασικές εσωκομματικές τάσεις.

Το προεδρικό στρατόπεδο δίνει ιδιαίτερο βάρος στην εκλογή στενών συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Νίκος Μήλης, ο Ηρακλής Δρούλιας, η Όλγα Μαρκογιαννάκη και ο Θανάσης Γλαβίνας, αλλά και της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία ανακοίνωσε από το βήμα του συνεδρίου την υποψηφιότητά της για τη νέα Κεντρική Επιτροπή.

Από τους διεκδικητές της ηγεσίας στην εσωκομματική αναμέτρηση του 2024, μόνο η πρώην επίτροπος, Άννα Διαμαντοπούλου, θέτει υποψηφιότητα για εκλογή με ψήφο. Ο Χάρης Δούκας θα συμμετέχει στο όργανο ex officio, λόγω της ιδιότητάς του ως δημάρχου Αθηναίων. Με την ίδια πρόβλεψη συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή και οι δύο περιφερειάρχες του κόμματος, Σταύρος Αρναουτάκης, από την Κρήτη, και Δημήτρης Κουρέτας, από τη Θεσσαλία.

Η πλευρά του Χάρη Δούκα στηρίζει, μεταξύ άλλων, τις υποψηφιότητες του Χρήστου Πρωτόπαπα, του Κώστα Πανδή και του Λάζαρου Καραούλη. Από το μπλοκ του Μανώλη Χριστοδουλάκη πριμοδοτούνται η Τόνια Αντωνίου, μέλος του απερχόμενου Πολιτικού Συμβουλίου, και ο Γιώργος Αναγνώστου από την Επιτροπή Καταστατικού, ενώ από την πλευρά Γερουλάνου στηρίζονται, μεταξύ άλλων, η Έφη Χαλάτση και ο Αργύρης Αργυριάδης.

Από το συνέδριο στην προεκλογική εκστρατεία

Από αύριο όμως, ανοίγει μοιραία μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου, ένα άλλο, μεγάλο κεφάλαιο για τη Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό της προεκλογικής εκστρατείας, που θα το οδηγήσει στις επόμενες εθνικές κάλπες, όποτε και αν αυτές γίνουν. Και το σύνθημα για το πώς πρέπει αυτή να διεξαχθεί έχει ήδη δοθεί.

Απαιτείται ενότητα, σύμπνοια, αμφίπλευρη διεύρυνση και πολύς αγώνας εκ μέρους όλων, σε μία εκστρατεία κατά την οποία οι παροικούντες τη Χαριλάου Τρικούπη θα επιχειρήσουν να πείσουν τον κόσμο να τους εμπιστευθεί και πάλι. Το έναυσμα δόθηκε τις τελευταίες δύο ημέρες, από το συνέδριο, οπότε και περίπου περιγράφηκε η αναγκαιότητα μίας συλλογικής προσπάθειας προκειμένου το μήνυμα και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας.