Bafta 2026: Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Bafta τα οποία θα απονεμηθούν με παρουσιαστή, Άλαν Κάμινγκ, στο Λονδίνο, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.
Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία BAFTA ανακοινώνονται τελευταίες αλλά η απονομή τους θα προηγηθεί τον Όσκαρ.
Πρώτη εμφάνιση από Βρετανό σεναριογράφο, σκηνοθέτη ή παραγωγό
“The Ceremony” — Jack King (Director, Writer), Hollie Bryan (Producer), Lucy Meer (Producer)
“My Father’s Shadow” — Akinola Davies Jr. (Director), Wale Davies (Writer)
“Pillion” — Harry Lighton (Director, Writer)
“A Want in Her” — Myrid Carten (Director)
“Wasteman” — Cal McMau (Director), Hunter Andrews (Writer), Eoin Doran (Writer)
Διασκευασμένο σενάριο
“The Ballad of Wallis Island,” Tom Basden and Tim Key
“Bugonia,” Will Tracy
“Hamnet,” Chloé Zhao and Maggie O’Farrell
“One Battle After Another,” Paul Thomas Anderson
“Pillion,” Harry Lighton
Πρωτότυπο σενάριο
“I Swear,” Kirk Jones
“Marty Supreme,” Ronald Bronstein, Josh Safdie
“The Secret Agent,” Kleber Mendonça Filho
“Sentimental Value,” Eskil Vogt and Joachim Trier
“Sinners,” Ryan Coogler
Παιδική ή οικογενειακή ταινία
“Arco” — Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas, Natalie Portman
“Boong” — Lakshmipriya Devi, Ritesh Sidhwani
“Lilo & Stitch” — Dean Fleischer Camp, Jonathan Eirich
“Zootropolis 2” — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino
Ξενόγλωσση ταινία
“It Was Just an Accident” — Jafar Panahi, Philippe Martin
“The Secret Agent” — Kleber Mendonça Filho, Emilie Lesclaux
“Sentimental Value” — Joachim Trier, Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
“Sirât” — Oliver Laxe, Domingo Corral
“The Voice of Hind Rajab” — Kaouther Ben Hania, Nadim Cheikhrouha
Κοστούμια
“Frankenstein,” Kate Hawley
“Hamnet,” Malgosia Turzanska
“Marty Supreme,” Miyako Bellizzi
“Sinners,” Ruth E. Carter
“Wicked: For Good,” Paul Tazewell
Ειδικά οπτικά εφέ
“Avatar: Fire and Ash” — Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon
“F1” — Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier, Robert Harrington
“Frankenstein” — Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell
“How to Train Your Dragon” — Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh, Terry Palmer
“The Lost Bus” — Charlie Noble, Brandon K. McLaughlin, David Zaretti
Β Γυναικείου ρόλου
Odessa A’zion, “Marty Supreme”
Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”
Wunmi Mosaku, “Sinners”
Carey Mulligan, “The Ballad of Wallis Island”
Teyana Taylor, “One Battle After Another”
Emily Watson, “Hamnet”
Β Ανδρικού ρόλου
Benicio del Toro, “One Battle After Another”
Jacob Elordi, “Frankenstein”
Paul Mescal, “Hamnet”
Peter Mullan, “I Swear”
Sean Penn, “One Battle After Another”
Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”
Α Γυναικείου ρόλου
Jessie Buckley, “Hamnet”
Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
Kate Hudson, “Song Sung Blue”
Chase Infiniti, “One Battle After Another”
Renate Reinsve, “Sentimental Value”
Emma Stone, “Bugonia”
Α Ανδρικού ρόλου
Robert Aramayo, “I Swear”
Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
Ethan Hawke, “Blue Moon”
Michael B. Jordan, “Sinners”
Jesse Plemons, “Bugonia”
Σκηνοθεσίας
“Bugonia,” Yorgos Lanthimos
“Hamnet,” Chloé Zhao
“Marty Supreme,” Josh Safdie
“One Battle After Another,” Paul Thomas Anderson
“Sentimental Value,” Joachim Trier
“Sinners,” Ryan Coogler
Βρετανικής ταινίας
“28 Years Later” — Danny Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Alex Garland
“The Ballad of Wallis Island” — James Griffiths, Rupert Majendie, Tom Basden, Tim Key
“Bridget Jones: Mad About the Boy” — Michael Morris, Tim Bevan, Eric Fellner, Jo Wallett, Helen Fielding, Dan Mazer, Abi Morgan
“Die My Love” — Lynne Ramsay, Martin Scorsese, Jennifer Lawrence, Justine Cirrocchi, Andrea Calderwood, Enda Walsh, Alice Birch
“H Is for Hawk” — Philippa Lowthorpe, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Emma Donoghue
“Hamnet” — Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell
“I Swear” — Kirk Jones, Georgia Bayliff, Piers Tempest
“Mr. Burton” — Marc Evans, Ed Talfan, Josh Hyams, Hannah Thomas, Trevor Matthews, Tom Bullough
“Pillion” — Harry Lighton, Emma Norton, Lee Groombridge, Ed Guiney, Andrew Lowe
“Steve” — Tim Mielants, Alan Moloney, Cillian Murphy, Max Porter
Καλύτερης ταινίας
“Hamnet” — Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes
“Marty Supreme” — Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie
“One Battle After Another” — Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson
“Sentimental Value” — Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
“Sinners” — Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler