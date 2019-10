Σάμος: Μαχαιρώματα, ξύλο, φωτιές και τραυματίες – Κλειστά σχολεία μετά τα επεισόδια στον καταυλισμό μεταναστών – video

Άγρια επεισόδια ανάμεσα σε ομάδες μεταναστών, με μαχαιρώματα και φωτιές που λίγο έλειψε να στοιχίσουν ανθρώπινες ζωές. Η Σάμος προσπαθεί να συνέλθει από τις σκηνές χάους που εκτυλίχθηκαν και σε αυτό το πλαίσιο, όλα τα σχολεία θα μείνουν σήμερα κλειστά.

Η αρχή έγινε χθες αργά το απόγευμα (14-10-2019) κοντά στον δημοτικό κήπο στην πόλη της Σάμου όταν μια ομάδα Αφγανών συγκρούστηκε για άγνωστους λόγους με Σύρους με αιχμηρά αντικείμενα. Αποτέλεσμα των συγκρούσεων, ήταν ο τραυματισμός τριών Σύρων και η μεταφορά τους στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύονται με τραύματα στο θώρακα και στη πλάτη . Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα αργότερα.

Τα επεισόδια γενικεύτηκαν και μεταφέρθηκαν μέσα στον καταυλισμό, όπου ξέσπασε φωτιά, γύρω στις 22.00 το βράδυ. Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές. Οι φλόγες παίρνουν ύψος και δεκάδες άτομα, τρέχουν πανικόβλητα να σωθούν…

This is #Samos #refugee camp right now: A huge fire started. More than 6000 people live there, thousands of children. The camp is crazy overcrowded, the living conditions are awful & unhuman. All this just happens after 2 people died in Moria camp a few weeks ago. #opentheislands pic.twitter.com/OFmaSAdp1b

— Sophia Maier (@_sophiamaier) October 14, 2019