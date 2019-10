Η διαφορετικότητα έγκειται στο ότι οι λογαριασμοί (ΔΕΗ, νερό, κοινόχρηστα, τηλέφωνο) συμπεριλαμβάνονται στο μίσθωμα καθώς και στο ότι ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής, μπορεί να νοικιάσει το διαμέρισμα από δύο – τρεις μήνες έως και ένα χρόνο, να φύγει νωρίτερα αν το επιθυμεί και προπάντων να ξεκινήσει τη διαμονή του μόνο με τις βαλίτσες του στο χέρια, χωρίς την έννοια της επίπλωσης και των όποιων συνδέσεων (ΟΤΕ, ΔΕΗ κτλ).

Αυτή την τάση ακολουθεί το νεόκοπο Hybrid One, στην οδό Επισκόπου Αμβροσίου 5, στην περιοχή της πλατείας Αντιγονιδών, που αποτελείται από 12 διαμερίσματα, τύπου loft, από 40 έως 55 τ.μ., τα οποία διαθέτουν καθιστικό, κουζίνα, υπνοδωμάτιο και WC.

Το Hybrid One βρίσκεται στον 3ο όροφο του κτηρίου, το οποίο κατασκευάστηκε στο τέλος του 1960 και στο παρελθόν αποτελούσε ραφείο – showroom γνωστής βιοτεχνίας ετοίμων ενδυμάτων.

Σχεδιαστική ομάδα ανέλαβε τη διαμόρφωση του χώρου, που εκτείνεται σε 510 τμ. Το design ακολουθεί λιτές γραμμές και ζωντανές αποχρώσεις, ενώ όλα τα διαμερίσματα διαθέτουν νέες ηλεκτρολογικές/υδραυλικές εγκαταστάσεις, ατομικό σύστημα θέρμανσης/ψύξης, θωρακισμένες πόρτες εισόδου και νέα κουφώματα από PVC με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες.

Μάλιστα, το Hybrid One περιλαμβάνεται στα κτήρια της Θεσσαλονίκης που θα ανοίξουν τις πύλες τους για το κοινό δωρεάν στο 8ο Open House, στις 23 και 24 Νοεμβρίου.

«Οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στην αγορά των ακινήτων στη Θεσσαλονίκη σε συνδυασμό με την ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση για επιπλωμένα και εξοπλισμένα διαμερίσματα, οδηγεί σταδιακά στην μετατροπή πολλών πρώην βιοτεχνικών ή γραφειακών χώρων σε κατοικίες.

Η αλλαγή χρήσης ενός τέτοιου χώρου είναι πάντα ένα έργο με μεγάλες προκλήσεις, καθώς τόσο η μελέτη και αδειοδότηση του έργου, όσο και τα κατασκευαστικά ζητήματα, απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία και ιδιαίτερους χειρισμούς» τονίζει μιλώντας στη voria. gr, o Αντώνης Σεμερτσίδης, εκ των ιδρυτών της EPM, αρχιτέκτονας και ελεγκτής δόμησης.

Η EPM έχει υλοποιήσει και άλλα δύο αντίστοιχα projects, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ αυτό το διάστημα κατασκευάζει το Hybrid Two, στον 6ο όροφο του κτηρίου που βρίσκεται και το …αδερφάκι του, Hybrid One. Το Hybrid Two θα ολοκληρωθεί στον επόμενο ενάμιση μήνα και θα περιλαμβάνει τέσσερα διαμερίσματα.

Λίστα αναμονής

Η all inclusive μίσθωση ακινήτων, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, αποδεικνύεται επιτυχημένο εγχείρημα, καθώς όπως λέει ο κ. Σεμερτσίδης, για τα διαμερίσματα, που έχουν κατασκευάσει και η εταιρεία του διαχειρίζεται, υπάρχει λίστα αναμονής τουλάχιστον 10-15 ατόμων.

Όσο για το ποιο είναι το target group των συγκεκριμένων διαμερισμάτων; Συνήθως είναι νεαρά άτομα, μέχρι 35 ετών. Πρόκειται για εργαζόμενους που έρχονται στη Θεσσαλονίκη, για ένα project, άρα ο χρόνος που θα παραμείνουν είναι συγκεκριμένος και βραχύς, άτομα που έχουν χωρίσει και αναζητούν μία πρώτη στέγη, αλλά και φοιτητές τόσο από την Ελλάδα, όσο και από Βαλκανικές χώρες που έρχονται για να φοιτήσουν σε κολέγια της πόλης.

«Οι φοιτητές συχνά προτιμούν να νοικιάζουν διαμερίσματα από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο για να μην επιβαρύνονται με επιπλέον δαπάνες, τους μήνες που δεν βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη» τονίζει ο κ. Σεμερτσίδης.