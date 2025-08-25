Χωρίς κατηγορία

Αγρίνιο: Γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι 4ου ορόφου πολυκατοικίας – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση

Περίοικοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία
Περιπολικό
Περιπολικό / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν στο Αγρίνιο το βράδυ της Δευτέρας (25/07/2025), όταν γυναίκα βρέθηκε να κρέμεται από το μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού 14ης Σεπτεμβρίου.

Περίοικοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές στο Αγρίνιο γύρω στις 8:30 το βράδυ όμως ελάχιστα λεπτά αργότερα η γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Αγρινίου σε σοβαρή κατάσταση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χωρίς κατηγορία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Χωρίς κατηγορία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo