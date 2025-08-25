Αγρίνιο: Γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι 4ου ορόφου πολυκατοικίας – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση

Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν στο Αγρίνιο το βράδυ της Δευτέρας (25/07/2025), όταν γυναίκα βρέθηκε να κρέμεται από το μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού 14ης Σεπτεμβρίου.

Περίοικοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές στο Αγρίνιο γύρω στις 8:30 το βράδυ όμως ελάχιστα λεπτά αργότερα η γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι στο κενό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Αγρινίου σε σοβαρή κατάσταση.