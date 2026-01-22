Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός 68-74: Τέταρτη σερί νίκη για τους Πειραιώτες στην Euroleague

Την τέταρτη σερί νίκη του και την έκτη στους τελευταίους επτά αγώνες στην Euroleague πανηγύρισε ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αν και δεν εντυπωσίασε με την απόδοσή της, έφυγε με το διπλό από την Τουρκία, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 74-68 για την 24η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 15-8 και παρέμεινε σε τροχιά τετράδας της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλύπτει τις απουσίες των Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα και Νίκολα Μιλουτίνοφ, παίρνοντας πολλά από αρκετούς παίκτες του.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν και πάλι ο κορυφαίους του Ολυμπιακού με 19 πόντους, με τον Τόμας Γουόκαπ να κάνει εξαιρετική δουλειά στη δημιουργία με 9 ασίστ και τον Ντόντα Χολ να είναι εξαιρετικός κάτω από τα καλάθια, σε αντίθεση με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος δεν βοήθησε στην επίθεση (2/8 βολές), αλλά έκανε καλή δουλειά αμυντικά.

Στο 6-18 έπεσε η Αναντολού Εφές, με τον Πάμπλο Λάσο να βλέπει την ομάδα του να χάνει για όγδοη συνεχόμενη αγωνιστική.

Ο Ντοζίερ με 16 πόντους και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Σέιμπεν Λι, με 13 πόντους προσπάθησαν για τους Τούρκους, οι οποίοι έδειξαν καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια τους, αλλά και πάλι η εμφάνισή τους δεν ήταν αρκετή.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-25, 31-48, 51-58, 68-74.

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Λάσο): Μπομπουά, Χάζερ, Λι 13 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/7 βολές, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα), Γουάιλερ-Μπαμπ 6 (3/3 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κορντινιέ 8 (0/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ), Σμιτς 4, Ντεσέρ 2 (1/6 δίποντα), Ντόζιερ 16 (2/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/6 βολές), Σουάιντερ 3 (1), Οσμάνι 10 (2/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Τζόουνς 6 (3/3 δίποντα, 7 ριμπάουντ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 λάθος), Γουόρντ 9 (3/4 δίποντα, 3/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοβ 19 (5/8 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ), Παπανικολάου 2 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ 11 (2/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Πίτερς 4 (1), Χολ 10 (4/6 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), ΜακΚίσικ, Τζόουνς 2 (2/8 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Φουρνιέ 11 (2/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Τα ομαδικά στατιστικά της Αναντολού Εφές: 16/37 δίποντα, 7/24 τρίποντα, 15/21 βολές, 33 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 12 επιθετικά), 17 ασίστ, 8 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 8 λάθη, 23 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 17/29 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 19/30 βολές, 36 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 9 επιθετικά), 20 ασίστ, 4 κλεψίματα, 6 μπλοκ, 10 λάθη, 21 φάουλ.