Cyprus Mail: Και η Τουρκία στέλνει F-16 στην Κύπρο, μετά την Ελλάδα

Αναφορές για την άφιξη των μαχητικών αεροσκαφών δημοσιεύθηκαν επίσης στην εφημερίδα Yeniduzen
Εν μέσω των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και τη στρατιωτική βοήθεια που παρέχουν κράτη στην Κύπρο, η Τουρκία αναμένεται να αναπτύξει τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 στο νησί  την Κυριακή (08.03.2026), σύμφωνα με πληροφορίες της Cyprus Mail.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τα F-16 που θα στείλει η Τουρκία θα αναπτυχθούν στο αεροδρόμιο Ερτζάν (Τύμπου) του βορρά εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και αφού η ίδια η Κύπρος χτυπήθηκε από ιρανικής κατασκευής drone την περασμένη Δευτέρα (02.03.2026).

Έκτοτε, πολλές χώρες έχουν αναπτύξει στρατιωτικά μέσα στην Κύπρο, με την Ελλάδα να είναι η πρώτη, αναπτύσσοντας τέσσερα δικά της F-16 στην Πάφο το βράδυ της Δευτέρας.

«Τα ελληνικά F-16 ακολούθησαν δύο φρεγάτες, συμπεριλαμβανομένης της FDI Κίμων, η οποία περιεγράφηκε από τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τετάρτη ως το «καμάρι του ελληνικού στόλου»», σημειώνει η Cyprus Mail.

Με την Ελλάδα να έχει ανακοινώσει την ανάπτυξη δυνάμεων στο νησί και τα περίχωρά του, η Γαλλία ακολούθησε το παράδειγμά της, με τη φρεγάτα Languedoc να έχει φτάσει στα κυπριακά ύδατα την Τετάρτη και το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle καθ’ οδόν.

Αργότερα, η Ιταλία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να στείλει τη φρεγάτα Federico Martinego στην Κύπρο, ενώ η Ισπανία τη φρεγάτα Cristobal Colón.

Δείτε ΕΔΩ LIVE τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το Ηνωμένο Βασίλειο, του οποίου η Βάση στο Ακρωτήρι χτυπήθηκε από το drone της περασμένης Δευτέρας, έστειλε δύο ελικόπτερα AW159 Wildcat, οπλισμένα με πυραύλους anti-drone, στο νησί, με το αντιτορπιλικό HMS Dragon Type 45 να αναμένεται να αναχωρήσει από το Πόρτσμουθ την επόμενη εβδομάδα.

Όπως επισημαίνει η Cyprus Mail, μετά την άφιξη των ελληνικών F-16 τη Δευτέρα, η Τουρκία δεν διαμαρτυρήθηκε και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της χώρας, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, ανακοίνωσε ότι αντιπροσωπεία της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας θα επισκεφθεί την Τουρκία την ερχόμενη Δευτέρα στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

