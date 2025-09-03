Χωρίς κατηγορία

Ελλάδα – Λευκορωσία: Χωρίς απουσίες η προπόνηση της Τετάρτης

Ελλάδα – Λευκορωσία: Χωρίς απουσίες η προπόνηση της Τετάρτης

Με όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του δούλεψε για πρώτη φορά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενόψει της αναμέτρησης της Εθνικής ποδοσφαίρου με τη Λευκορωσία (05/09, 21:45), για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Οι διεθνείς που τις προηγούμενες ημέρες είχαν υποβληθεί σε αποφόρτιση, λόγω της συμμετοχής τους σε αγώνες με τις ομάδες τους, επανήλθαν στο κανονικό πρόγραμμα.

Θετικό νέο για την Εθνική ποδοσφαίρου αποτελεί και η επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση που τον είχαν κρατήσει εκτός από το τελευταίο ματς του ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος τεχνικός επικεντρώθηκε στην τακτική και την ανάπτυξη του παιχνιδιού, με την προπόνηση να διαρκεί περίπου 80 λεπτά, χωρίς να «ανοίξει τα χαρτιά» του ως προς την ενδεκάδα.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί την Πέμπτη (04/09, 18:30) με προπόνηση στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», εκεί όπου θα διεξαχθεί και το παιχνίδι της Παρασκευής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χωρίς κατηγορία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Χωρίς κατηγορία: Περισσότερα άρθρα
Η ΕΕ υπερασπίζεται τους ψηφιακούς κανονισμούς της κόντρα στις κατηγορίες Τραμπ
«Είναι κυριαρχικό δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών της να ρυθμίζουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες στην επικράτειά τους που είναι σύμφωνες με τις δημοκρατικές μας αξίες», δήλωσε η Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πόλα Πίνιο
Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πώς εξαρθρώθηκε το κύκλωμα Ιρακινών στη Ριτσώνα που διακινούσε μετανάστες – Η σύνδεση με την τουρκική μαφία και τα safe houses
Οι διακινητές επέλεγαν παραλίες της Εύβοιας και της Θεσσαλίας για την αποβίβαση των μεταναστών - Παρακολουθούσαν τις ακτές και τις περιπολίες των αρχών
Μετανάστης
1
Newsit logo
Newsit logo