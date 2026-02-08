Χωρίς κατηγορία

Έλλη Τρίγγου: «Απ’ όλα έχω βιώσει στις σχέσεις µου, και μπερδέματα – Μεγαλώνω, είμαι 36»

Το υπέροχο σώµα της, όπως λέει, το διατηρεί µε άσκηση: «Γυµνάζοµαι, σηκώνω βάρη, για να τη βγάλω… καθαρή!»
Η Έλλη Τρίγγου
Η Έλλη Τρίγγου / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Προσωπικές αποκαλύψεις έκανε η ηθοποιός Έλλη Τρίγγου μιλώντας για τις σχέσεις της αλλά και την πίστη της. 

Η Έλλη Τρίγγου παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη. Απ’ όλα έχω βιώσει στις σχέσεις µου, και µπερδέµατα, απ’ όλα. Μια χαρά. Μεγαλώνω, είµαι 36. Ολα είναι µια χαρά, στην ώρα µου», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Η Έλλη Τρίγγου είπε στη συνέχεια: «∆εν ήθελα να γίνω από µικρή ηθοποιός. Ούτε που ήξερα τι µου γινόταν. Ψαχνόµουν, δεν είχα συγκεκριµένο στόχο µικρή. Η υποκριτική ήρθε να µε βρει, να ’ναι καλά. Τυχαία συνάντησα τους σωστούς ανθρώπους τη σωστή στιγµή, εµπνεύστηκα και έγινε».

Το υπέροχο σώµα της, όπως λέει, το διατηρεί µε άσκηση: «Γυµνάζοµαι, σηκώνω βάρη, για να τη βγάλω… καθαρή!».

Η Έλλη Τρίγγου µίλησε και για το νέο της επαγγελµατικό εγχείρηµα: «Κάνω την Αθανασία. Θα παίζουµε ∆ευτέρα – Τρίτη στο θέατρο “Βασιλάκου”, σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Ξεκινάµε στις 10 Φλεβάρη.

Οσον αφορά την υπόθεση του έργου, βασίζεται σε µια αληθινή ιστορία που έχει συµβεί στα ’80s, αφορά την “Αγία Αθανασία του Αιγάλεω” και πραγµατεύεται το θέµα της εµπορευµατοποίησης της πίστης. Εχουµε δηµιουργήσει µια πολύ ωραία ιστορία, που έχει φτιάξει η Νεφέλη Μαϊστράλη».

Σε ερώτηση σχετικά µε το αν η ίδια πιστεύει, η Έλλη Τρίγγου απάντησε: «Πιστεύω, έχω µια δική µου πίστη, την έχω φτιάξει και αντλώ δύναµη από εκεί. ∆εν έχει τίτλο, δεν έχει όνοµα, είναι κάτι δικό µου, προσωπικό».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χωρίς κατηγορία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
175
140
118
98
91
Χωρίς κατηγορία: Περισσότερα άρθρα
Συγχαρητήρια από τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τσαούλα στην χάλκινη εθνική ομάδα πόλο - «Χάρισαν χαρά και περηφάνεια σε όλους»
«Οι διεθνείς μας, με το ασίγαστο πνεύμα αγωνιστικότητας που τους διακρίνει, κατέκτησαν το μοναδικό μετάλλιο σε κορυφαία διοργάνωση που έλειπε από τη μεγάλη συλλογή του ελληνικού πόλο»
Κωνσταντίνος Τασούλας και Νικήτας Κακλαμάνης
Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Μινεάπολη από πράκτορα ICE - Τραυματίστηκε στο πόδι μετανάστης από τη Βενεζουέλα
Στο νοσοκομείο ο τραυματίας αλλά και ο πράκτορας καθώς δέχθηκε επίθεση από κατοίκους της περιοχής - «Το έκανε από άμυνα», υποστηρίζει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας
Επεισόδια
Ανίκητη η ακρίβεια στα τρόφιμα γιατί η ΔΕΗ επιδοτεί τις αντλίες θερμότητας ΑΔΜΗΕ: τι ζητούσε, τι πήρε που βρέχει χρήμα το τέλος της Τσάνταλη Ισπανική κυριαρχία στο λάδι η κρουαζιέρα πάει καλά
«Αχτίδα φωτός» για την ακρίβεια στα τρόφιμα Παράθυρο ελπίδας ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην ευρωζώνη θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται...
Farmers' food market stall with variety of organic vegetable. Vendor serving and chating with customers
Newsit logo
Newsit logo