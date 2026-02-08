Έλλη Τρίγγου: «Απ’ όλα έχω βιώσει στις σχέσεις µου, και μπερδέματα – Μεγαλώνω, είμαι 36»

Προσωπικές αποκαλύψεις έκανε η ηθοποιός Έλλη Τρίγγου μιλώντας για τις σχέσεις της αλλά και την πίστη της.

Η Έλλη Τρίγγου παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη. Απ’ όλα έχω βιώσει στις σχέσεις µου, και µπερδέµατα, απ’ όλα. Μια χαρά. Μεγαλώνω, είµαι 36. Ολα είναι µια χαρά, στην ώρα µου», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Η Έλλη Τρίγγου είπε στη συνέχεια: «∆εν ήθελα να γίνω από µικρή ηθοποιός. Ούτε που ήξερα τι µου γινόταν. Ψαχνόµουν, δεν είχα συγκεκριµένο στόχο µικρή. Η υποκριτική ήρθε να µε βρει, να ’ναι καλά. Τυχαία συνάντησα τους σωστούς ανθρώπους τη σωστή στιγµή, εµπνεύστηκα και έγινε».

Το υπέροχο σώµα της, όπως λέει, το διατηρεί µε άσκηση: «Γυµνάζοµαι, σηκώνω βάρη, για να τη βγάλω… καθαρή!».

Η Έλλη Τρίγγου µίλησε και για το νέο της επαγγελµατικό εγχείρηµα: «Κάνω την Αθανασία. Θα παίζουµε ∆ευτέρα – Τρίτη στο θέατρο “Βασιλάκου”, σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Ξεκινάµε στις 10 Φλεβάρη.

Οσον αφορά την υπόθεση του έργου, βασίζεται σε µια αληθινή ιστορία που έχει συµβεί στα ’80s, αφορά την “Αγία Αθανασία του Αιγάλεω” και πραγµατεύεται το θέµα της εµπορευµατοποίησης της πίστης. Εχουµε δηµιουργήσει µια πολύ ωραία ιστορία, που έχει φτιάξει η Νεφέλη Μαϊστράλη».

Σε ερώτηση σχετικά µε το αν η ίδια πιστεύει, η Έλλη Τρίγγου απάντησε: «Πιστεύω, έχω µια δική µου πίστη, την έχω φτιάξει και αντλώ δύναµη από εκεί. ∆εν έχει τίτλο, δεν έχει όνοµα, είναι κάτι δικό µου, προσωπικό».