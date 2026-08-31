Εθνική Ελλάδας: Η βαθμολογία του ομίλου και τα σενάρια πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ

Ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ έμεινε η Εθνική Ελλάδας, μετά τη νίκη θρίλερ επί της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση στο Telekom Center.
Με 4/4 η Εθνική Ελλάδας θα πανηγυρίσει σίγουρα την πρόκριση, ωστόσο μπορεί να βρεθεί στο Μουντομπάσκετ και με 3/4 νίκες με συνδυασμό αποτελεσμάτων.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μετά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής, η Ουκρανία γίνεται μεγάλο φαβορί για την πρόκριση, όπως είναι και η Ισπανία.
Η Ελλάδα καλείται οπωσδήποτε να κερδίσει μέσα-έξω τη Γεωργία που δεν θα έχει τους NBAερς (Μαμουκελασβίλι – Μπιτάτζε) στη συνέχεια, να καλύψει στην έδρα της τη διαφορά της ήττας με 6 πόντους από την Ουκρανία και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο στην έδρα της Ισπανίας.
Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής
Ελλάδα – Ισπανία 108-106 (86-86 κ.δ.)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πορτογαλία – Γεωργία 90-98
Μαυροβούνιο – Ουκρανία 89-98
H βαθμολογία του ομίλου
- Ουκρανία 6-2
- Ισπανία 5-3
- Γεωργία 5-3
- Πορτογαλία 4-4
- Ελλάδα 4-4
- Μαυροβούνιο 4-4
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Εθνικής ως το τέλος
1η αγωνιστική: Ουκρανία – Ελλάδα 82-76
2η αγωνιστική: Ελλάδα – Ισπανία 108-106
3η αγωνιστική: Ελλάδα – Γεωργία (26/11)
4η αγωνιστική: Ισπανία – Ελλάδα (29/11)
5η αγωνιστική: Ελλάδα – Ουκρανία (26/2)
6η αγωνιστική: Γεωργία – Ελλάδα (1/3)