Εθνική μπάσκετ: Στην Κύπρο η Γαλανόλευκη για τα φιλικά με Σερβία και Ισραήλ

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα συνεχίσει την προετοιμασία της ενόψει Eurobasket 2025
(ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
(ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η Εθνική μπάσκετ έφτασε στην Κύπρο το απόγευμα της Παρασκευής (08.08.2025) καθώς το Σάββατο και την Κυριακή θα δώσει φιλικούς αγώνες στο πλαίσιο του ECOMMBX Cup, κόντρα στη Σερβία (09.08.2025, 20:30) και το Ισραήλ (10.08.2025, 20:30) αντίστοιχα.

Στην αποστολή της Εθνικής μπάσκετ συμμετέχουν 16 παίκτες, ενώ στην Αθήνα έμειναν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης οι οποίοι αναμένεται να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων μετά την επιστροφή της ομάδας από την Κύπρο.

Οι 16 παίκτες που συμμετέχουν στην αποστολή είναι οι:

Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Λευτέρης Λιοτόπουλος, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νάσος Μπαζινας.

