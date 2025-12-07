Formula 1: Οι στιγμές χαράς του πρωταθλητή Lando Norris

Ο 26χρονος Άγγλος Λάντο Νόρις είναι ήδη ο νέος πρωταθλητής της Formula 1.

Ο οδηγός της McLaren κατέκτησε τον τίτλο με πολύ αγχωτικό τρόπο, όμως στο τέλος ήταν συγκεντρωμένος σε αυτό που ήθελε, τουλάχιστον μια 3η θέση στο Άμπου Ντάμπι για να στεφθεί πρωταθλητής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με νικητή τον Μαξ Φερστάπεν και δεύτερο τον Όσκαρ Πιάστρι, ο Νόρις ανέβηκε στο 3ο σκαλί του βάθρου και το μικρό τρόπαιο που πήρε ήταν μινιατούρα σε αυτό του πρωταθλητή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νόρις δεν πήρε τις περισσότερες νίκες φέτος – 7 έναντι 8 του Φερστάπεν που έχασε τον τίτλο για μόλις 2 βαθμούς – ούτε έπεισε ότι ήταν ο καλύτερος οδηγός.

Όμως, μπορούμε να του αναγνωρίσουμε το πάθος του, ότι απέφυγε λάθη που θα του έκαναν ζημιά, ενώ και η McLaren, στον τελευταίο αγώνα, απέφυγε να κάνει κάποιο λάθος στη στρατηγική της.

Η ιστορία έγραψε ότι ο Νόρις είναι παγκόσμιος πρωταθλητής για το 2025.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

«Ω, Θεέ μου. Δεν έχω κλάψει εδώ και καιρό. Δεν πίστευα ότι θα έκλαιγα, αλλά έκλαψα», είπε στον Ντέιβιντ Κούλθαρντ μετά τον αγώνα. «Είναι ένα μακρύ ταξίδι. Πρώτα απ’ όλα, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δικούς μου, σε όλους στη McLaren, στους γονείς μου. Νιώθω καταπληκτικά. Τώρα ξέρω λίγο πώς νιώθει ο Μαξ. Θέλω να συγχαρώ τον Μαξ και τον Όσκαρ, τους δύο μεγαλύτερους ανταγωνιστές μου όλη τη σεζόν. Ήταν χαρά μου να αγωνίζομαι και με τους δύο. Ήταν τιμή μου. Έμαθα πολλά και από τους δύο. Το απόλαυσα. Ήταν μια μακρά χρονιά. Αλλά τα καταφέραμε. Είμαι τόσο περήφανος για όλους», είπε.

«Ήταν ένα μακρύ ταξίδι με τη McLaren. Είμαι μαζί τους εδώ και 9 χρόνια. Έχουμε περάσει πολλές τρελές δύσκολες στιγμές και πολλές καλές στιγμές», επισήμανε ο Νόρις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

«Για μένα το να νιώθω ότι μπορώ να τους φέρω κάτι πίσω, τον πρώτο τους τίτλο οδηγών μετά από πολλά, πολλά χρόνια, είναι πολύ σημαντικό. Νιώθω ότι έκανα το καθήκον μου για την ομάδα φέτος και είμαι πολύ περήφανος για τον εαυτό μου γι’ αυτό, αλλά είμαι ακόμα πιο περήφανος για όλους όσους ελπίζω ότι έκανα να κλάψουν», τόνισε.