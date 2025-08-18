Φωτιά στο Καλό Πηγάδι Φωκίδας – Στην “μάχη” και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 18.8.25 στην Φωκίδα κινητοποιώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Καλό Πηγάδι Φωκίδας.

Στο σημείο έσπευσαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα και δύο ελικόπτερα.

Συνδράμουν επίσης και υδροφόρες ΟΤΑ.