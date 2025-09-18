Γαλλία: Επεισόδια στις διαδηλώσεις για τις περικοπές – Δεκάδες συλλήψεις

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα Πέμπτη 18.09.2025 η Γαλλία, με χιλιάδες πολίτες να έχουν βγει στους δρόμους σε διαδηλώσεις για τις περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, που πραγματοποιούνται σε όλη τη Γαλλία, υπήρξαν επεισόδια με τις αρχές να επιβεβαιώνουν τουλάχιστον 94 συλλήψεις.

Οι Γάλλοι εργαζόμενοι είναι θυμωμένοι και θέλουν να ακουστεί η φωνή τους, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Le Monde.

Η διαδήλωση που οργανώθηκε από τα οκτώ μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας φαίνεται να έχει εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή.

Τα συνδικάτα ζητούν να απορριφθούν τα δημοσιονομικά σχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης, περισσότερες δαπάνες για δημόσιες υπηρεσίες, υψηλότερους φόρους για τους πλουσίους, καθώς και να εγκαταλειφθεί μια διόλου δημοφιλής μεταρρύθμιση που θα έκανε τους εργαζομένους να εργάζονται για περισσότερα χρόνια για να πάρουν σύνταξη.

Η Γαλλία, βρίσκεται σε αναβρασμό, με την οικονομική κρίση να είναι προ των πυλών και την πολιτική αστάθεια να επηρεάζει τη ζωή των πολιτών, μόλις οκτώ ημέρες μετά την πρώτη προειδοποιητική κινητοποίηση με το σύνθημα «Μπλοκάρετε τα πάντα», πάνω απο 500.000 άνθρωποι, υπολογίζεται ότι βρίσκονται στους δρόμους.

Οι μαζικές απεργίες και διαδηλώσεις ξέσπασαν σε όλη τη Γαλλία, καθώς οι πολίτες διαμαρτύρονται για τις περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό, προκαλώντας μεγάλες αναστατώσεις.

Police used tear gas to disperse protesters in France’s Marseille as at least 30 people were arrested during nationwide strikes against President Emmanuel Macron’s budget policies. pic.twitter.com/SYT6wxjaDw — Radar Africa (@radarafricacom) September 18, 2025

Η σημερινή απεργία που είχε ανακοινωθεί, επηρέασε τις δημόσιες συγκοινωνίες, τα σχολεία και τα νοσοκομεία, ενώ διαδηλωτές κατέκλυσαν τις μεγάλες πόλεις και συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Η κατάσταση δεν αναμένεται να κατευναστεί άμεσα καθώς τα μέτρα του προϋπολογισμού, ο νέος πρωθυπουργός που διόρισε ο Εμανουέλ Μακρόν, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δεν έχει δεσμευτεί να θα τα πάρει πίσω.