Γάζα: Το σχέδιο του Ισραήλ πρέπει να έχει «συνέπειες» στις σχέσεις με την ΕΕ, δηλώνει ο Αντόνιο Κόστα

Η απόφαση του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας «πρέπει να έχει συνέπειες στις σχέσεις ΕΕ-Ισραήλ», δήλωσε την Πέμπτη (08.08.2025) ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Όπως ανέφερε, το ζήτημα θα τεθεί προς αξιολόγηση από τα κράτη μέλη της ΕΕ, καλώντας παράλληλα την ισραηλινή κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απόφασή της.

Ο Κόστα χαρακτήρισε την κατάσταση στη Γάζα «δραματική», υποστηρίζοντας ότι η πλήρης ανάληψη του ελέγχου από το Ισραήλ δεν θα κάνει τίποτα άλλο παρά να επιδεινώσει περαιτέρω την ανθρωπιστική κρίση.

«Η απόφαση αυτή δεν παραβιάζει μόνο τη συμφωνία που ανακοινώθηκε από την Ύπατη Εκπρόσωπο στις 19 Ιουλίου, αλλά υπονομεύει και τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και τις παγκόσμιες αξίες», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ.

I strongly urge the Israeli government to reconsider its decision to take over Gaza City. Such an operation — together with the continued illegal expansion of settlements in the West Bank, the massive destruction in Gaza, the blockade of humanitarian aid, and the spread of famine… — António Costa (@eucopresident) August 8, 2025

Λίγο νωρίτερα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε καλέσει το Ισραήλ να επανεξετάσει το σχέδιό του για τη Γάζα.

Στο τέλος Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη διαπιστώσει παραβίαση από πλευράς Ισραήλ άρθρου της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ που αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είχε προτείνει την αναστολή ορισμένων ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων προς ισραηλινές νεοφυείς επιχειρήσεις.

Ωστόσο, η πρόταση αυτή δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τα 27 κράτη μέλη, τα οποία παραμένουν διχασμένα ως προς τη στάση που πρέπει να τηρήσουν απέναντι στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.