Η FedEx δεν αποχωρεί από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης – Τι αλλάζει στις δραστηριότητες εντός Ελλάδας

Η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx διέψευσε πως αποχωρεί από τη Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο «Μακεδονία» γνωστοποιώντας ότι στην πραγματικότητα ενοποιεί τις δραστηριότητες εκτελωνισμού της, μεταφέροντας τες στην Αθήνα.

Η είδηση περί αποχώρησης της FedEx από τη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη (13.5.2026) προκάλεσε ανησυχία στη βόρεια Ελλάδα, καθώς ήρθε λίγες μέρες μετά την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Τη σχετική ανακοίνωση είχε κάνει ο ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης, Γιώργος Κοσμίδης. Είχε τονίσει πως πέρα από την απώλεια εισοδήματος για τους πάνω από 500 εκτελωνιστές της Θεσσαλονίκης, το κλείσιμο του γραφείου της FedEx θα αυξήσει το κόστος παραγωγής για τις εταιρείες της Βόρειας Ελλάδας.

Ωστόσο, η εταιρεία ήρθε να διαψεύσει τις φήμες περί αποχώρησης της από τη Θεσσαλονίκη και σε σχετική της ανακοίνωση επισημαίνει πως το αεροπορικό και οδικό της δίκτυο παραμένουν στη Θεσσαλονίκη, καθώς το μόνο που αλλάζει έχει να κάνει με δραστηριότητες εκτελωνισμού.

«Η εταιρεία ενοποιεί τις δραστηριότητες εκτελωνισμού της στην Ελλάδα, μεταβαίνοντας σε ένα ενιαίο σημείο εκτελωνισμού στην Αθήνα για όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες αποστολές με στόχο τη βελτίωση της συνέπειας και της αποδοτικότητας.

Η ενοποίηση αυτή υποστηρίζει ένα πιο τυποποιημένο μοντέλο υπηρεσιών και τοποθετεί τη λειτουργία εκτελωνισμού σε ισχυρότερη βάση για μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τις δραστηριότητες εκτελωνισμού.

Η FedEx θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά το αεροπορικό και οδικό της δίκτυο στη Θεσσαλονίκη (SKG), χωρίς καμία αλλαγή. H Θεσσαλονίκη (SKG) παραμένει σημαντικός κόμβος στο δίκτυο της εταιρείας και εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στις δραστηριότητές της στην Ελλάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της FedEx