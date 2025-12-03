Η Νάπολι προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας μετά από 20 πέναλτι

H πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, επιβίωσε από ένα απίστευτο θρίλερ κόντρα στην Κάλιαρι, παίρνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας μετά από 20 πέναλτι.

Η Νάπολι επικράτησε με 9-8 της Κάλιαρι στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», στη διαδικασία της «ρώσικης ρουλέτας». Ο κανονικός αγώνας δεν ανέδειξε νικητή, με τους «νησιώτες» να ισοφαρίσουν με τον Εσπόσιτο στο 67′ το γκολ του Λούκα στο 28′.

Οι δύο ομάδες «έλυσαν τις διαφορές τους» στα πέναλτι, όπου εκτελέστηκαν συνολικά 20, με την ομάδα του Αντόνιο Κόντε να ευστοχεί στα 9, ενώ οι Σαρδηνοί στα 8!

Αντίπαλος των «παρτενοπέι» στους προημιτελικούς θα είναι ο νικητής του ζευγαριού, Φιορεντίνα-Κόμο, που θα συναντηθούν στις 27 Ιανουαρίου.

Νωρίτερα, με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ η Αταλάντα έκανε «πάρτι» στο Μπέργκαμο και με το εμφατικό 4-0 επί της Τζένοα προκρίθηκε πανηγυρικά στους προημιτελικούς του Coppa Italia, όπου θα έχει σαφώς πολύ πιο δύσκολη αποστολή απέναντι στη Γιουβέντους στο Τορίνο.

Τα αποτελέσματα της φάσης των «16» και οι διασταυρώσεις στην προημιτελική φάση του Coppa Italia:

Γιουβέντους-Ουντινέζε 2-0

Αταλάντα-Τζένοα 4-0

Νάπολι-Κάλιαρι 9-8 πέν. (κ.αγ 1-1)

Ίντερ-Βενέτσια 3/12

Μπολόνια-Πάρμα 4/12

Λάτσιο-Μίλαν 4/12

Ρόμα-Τορίνο 13/1

Φιορεντίνα-Κόμο 27/1

Προημιτελική φάση

Γιουβέντους – Αταλάντα

Μπολόνια ή Πάρμα – Λάτσιο ή Μίλαν

Ίντερ ή Βενέτσια – Ρόμα ή Τορίνο

Φιορεντίνα ή Κόμο – Νάπολι