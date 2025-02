Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο πλευρό του Ζελένσκι: «Να είσαι δυνατός, να είσαι γενναίος, να είσαι ατρόμητος»

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τάχθηκε στο πλευρό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την επίθεση που δέχθηκε στις ΗΠΑ από τον Τραμπ.

Μετά τους Ευρωπαίους ηγέτες που στήριξαν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ύστερα από την επεισοδιακή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα έγραψε σε ανάρτησή της στο Χ: «Να είσαι δυνατός, να είσαι γενναίος, να είσαι ατρόμητος. Δεν είσαι ποτέ μόνος, αγαπητέ πρόεδρε Ζελένσκι.

Your dignity honors the bravery of the Ukrainian people.



Be strong, be brave, be fearless.

You are never alone, dear President @ZelenskyyUa.



We will continue working with you for a just and lasting peace.