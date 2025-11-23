Ηράκλειο: Oπαδός εισέβαλε στο γήπεδο και χτύπησε τερματοφύλακα – Έκανε ράμματα στο Βενιζέλειο

Η αναμέτρηση Νέος Ηρόδοτος – Θέρισσος για την Α2 τοπική κατηγορία του Ηρακλείου της Κρήτης στιγματίστηκε από ένα απαράδεκτο περιστατικό.

Στο 38ο λεπτό του αγώνα, ο τερματοφύλακας της Θερίσου Γιάννης Γεναράκης δέχτηκε επίθεση από οπαδό που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο ποδοσφαιριστής χτύπησε στο κεφάλι και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράμματα.

Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και αναρρώνει.

Η ανακοίνωση της Θερίσου

«Η ομάδα της Θέρισσου, σε πρώτη φάση, θα ήθελε να εκφράσει τις ειλικρινείς της ευχαριστίες προς τους ποδοσφαιριστές του Ηροδότου αλλά και προς τους παράγοντες της ομάδας της Νέας Αλικαρνασσού που βρίσκονταν στο γήπεδο, για τη στάση και τη συμπαράστασή τους απέναντι στον τερματοφύλακά μας, Ιωάννη Γεναράκη.

Ο ποδοσφαιριστής μας δέχθηκε αναίτια, στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης, δύο χτυπήματα στο πρόσωπο από οπαδό της αντίπαλης ομάδας ο οποίος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο.

Θα μπορούσαμε, εφόσον το επιθυμούσαμε, να επικαλεστούμε τραυματισμό του ποδοσφαιριστή μας, ζαλάδα ή οποιοδήποτε σύμπτωμα που θα οδηγούσε στη διακοπή του αγώνα. Δεν το πράξαμε, ούτε και σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα έθετε υπό αμφισβήτηση το κύρος της αναμέτρησης.

Ωστόσο, θεωρούμε πως όσοι έχουν τις τύχες αυτού του, κατά τα άλλα, άμοιρου αθλήματος στα χέρια τους, οφείλουν να σκεφτούν σοβαρά την ανάγκη για αυτόματη και οριστική διακοπή σε παρόμοια περιστατικά, αν πραγματικά θέλουμε να αντιμετωπιστεί η βία στα γήπεδα.

Επιπλέον, θα θέλαμε εκ μέρους όλης της ομάδας να ευχηθούμε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον τερματοφύλακά μας. Μετά τη διακοπή, σε μια φάση που δεν προήλθε από επαφή με αντίπαλο, χτύπησε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράμματα. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και αναρρώνει.

Η Θέρισσος θα συνεχίσει να στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή βίας, προτάσσοντας τον σεβασμό, την αξιοπρέπεια και το πραγματικό πνεύμα του αθλητισμού».