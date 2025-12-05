Συμβαίνει τώρα:
Κακοκαιρία Byron – Θοδωρής Κολυδάς: Οι περιοχές που θα χτυπηθούν τις επόμενες ώρες – Μακεδονία, Θεσσαλία και νησιά στο επίκεντρο

Μπουλντόζα απομακρύνει τα νερά από το οδόστρωμα στη Μάνδρα / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISS

Επιμένει η κακοκαιρία Byron, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που έχει πλήξει με σφοδρότητα από χθες Πέμπτη (4.12) και εξακολουθεί να πλήττει και σήμερα Παρασκευή (5.12.25) πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ που επικαιροποιήθηκε σήμερα, μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, ισχυροί άνεμοι, χαλαζοπτώσεις, καταιγίδες και βροχές που εκτός από μεγάλη ένταση θα έχουν και διάρκεια, θα χτυπήσουν κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα), Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τη Χίο και νοτιότερα, στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και τα νότια.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 10:40 καταγράφηκαν στην Βλυχάδα Αττικής με 135mm, ενώ ακολουθεί ο Αυλώνας Αττικής με 114mm.

Οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, καθώς  σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, έως τις 10:40 της Παρασκευής 05/12 καταγράφηκαν 6221 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 65112 πάνω από τη θάλασσα, όπως φαίνεται στον χάρτη.

Χάρτης του meteo.gr με τα ύψη της βροχής

Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζουμε το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα. 

