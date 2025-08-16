Κέρκυρα: Σώος απεγκλωβίστηκε ο τουρίστας που είχε εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο στην Παλαιοκαστρίτσα

Απεγκλωβίστηκε και είναι καλά στην υγεία του ο νεαρός τουρίστας που εγκλωβίστηκε νωρίτερα σήμερα, Σάββατο (16/8/2025), σε δύσβατο σημείο με βράχια κάτω από το μοναστήρι στην περιοχή της Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα.

Ο τουρίστας προσπαθώντας να περπατήσει σε μονοπάτι κοντά στο μοναστήρι στην Κέρκυρα, αποπροσανατολίστηκε και βρέθηκε σε ένα σημείο το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο και από το οποίο είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψει κανείς.

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 11 άτομα, 3 μελη της ορειβατικης ομάδας της πυροσβεστικής και 7 ατομα της ΕΜΟΔΕ με επικεφαλής τον διοικητή νόμου Ν. Κόλλα.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό προσέγγισαν τον νεαρό, και τον οδήγησαν σε ασφαλές σημείο .

Επρόκειτο για μια δύσκολη επιχείρηση που ολοκληρώθηκε μετά από τρεις περίπου ώρες.