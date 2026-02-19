Κυριάκος Μητσοτάκη σε Ναρέντρα Μόντι: Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη

Τον ομόλογό του, Ναρέντρα Μόντι, συνάντησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Νέο Δελχί, στο περιθώριο του AI Impact Summit, επιβεβαιώνοντας το άριστο επίπεδο συνεργασίας Ελλάδας–Ινδίας.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ναρέντρα Μόντι προχώρησαν σε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και εξέφρασαν την αμοιβαία βούληση να αξιοποιηθεί το υφιστάμενο «μομέντουμ» για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας, με έμφαση στην άμυνα, τη ναυτιλία και τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο, καθώς και στις υποδομές. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη, λόγω γεωγραφικής θέσης και υποδομών, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη βούληση της Αθήνας να συμμετάσχει στον οικονομικό διάδρομο IMEC.

Στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης οι προοπτικές που ανοίγει η εμπορική συμφωνία ΕΕ–Ινδίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Ναρέντρα Μόντι για τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την «μοναδική ευκαιρία» για την ενίσχυση των οικονομικών και γεωπολιτικών δεσμών μεταξύ Βρυξελλών και Νέου Δελχί σε μια αβέβαιη διεθνή συγκυρία. Ειδική αναφορά έγινε στις δυνατότητες που –κατά την ελληνική πλευρά– δημιουργούνται στην ινδική αγορά για ποιοτικά ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο και τα ακτινίδια.

Συζήτησαν ακόμη τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενώ αντάλλαξαν απόψεις και για την ταχεία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σημειώνει ότι Ελλάδα και Ινδία «έχουν να συνεισφέρουν πολλά» στη σχετική διεθνή συζήτηση.

Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιείται δύο χρόνια μετά την επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία και δυόμισι χρόνια μετά την επίσκεψη του Ναρέντρα Μόντι στην Αθήνα, η οποία είχε σηματοδοτήσει την αναβάθμιση των ελληνοϊνδικών σχέσεων σε στρατηγική εταιρική σχέση.