Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ερώτηση που δεν απάντησε στο τέλος της ΔΕΘ – «Ο χρόνος είναι περιορισμένος»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε 3ωρη συνέντευξη τύπου στο μεσημέρι της Κυριακής (07.09.2025) απευθείας από το συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» στα πλαίσια της φετινής ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε, σε όλους τους τόνους, ότι τα σενάρια για το πολιτικό του μέλλον ή για τον ενδεχόμενο εκλογών πριν από το τέλος της 4ετίας, είναι πράγματα που συζητώνται στο παρασκήνιο και στα… καφέ του Κολωνακίου, αλλά δεν αγγίζουν τον ίδιο. Όπως και τα «ασόβαρα» και «ευφάνταστα» όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, σενάρια να αποχωρήσει πρόωρα από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου του πρωθυπουργού, ωστόσο, ακούστηκε δημοσιογράφος να λέει ότι «για τρίτη χρονιά ο Ριζοσπάστης αποκλείεται. Διαμαρτυρόμαστε εντόνως».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απάντησε ότι ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε 44 ερωτήσεις, 5 περισσότερες από πέρσι. «Ο χρόνος είναι περιορισμένος».

Τότε η δημοσιογράφος του Ριζοσπάστη απάντησε: «Είναι μία πρακτική, κύριε Μαρινάκη, που…», με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τη διακόπτει λέγοντάς της: «Σας παρακαλώ, δεν έχετε τον λόγο».

Άλλος δημοσιογράφος στο τέλος της συνέντευξης τύπου ρώτησε: «Γιατί κόψατε τόσα μέσα ενημέρωσης;», χωρίς να λαμβάνει απάντηση.

Η ερώτηση που δεν απάντησε ο πρωθυπουργός

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου σε ερώτηση από την Εφημερίδα των Συντακτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν απάντησε στην ερώτηση της δημοσιογράφου, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει το θέμα στο οποίο αναφέρεται.

Η Γεωργία Σάκουλα ρώτησε: «Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι υποστηρίζουν ότι είμαστε ένα βήμα πριν από την παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή αρνείστε να εφαρμόσετε ευρωπαϊκές οδηγίες που δίνουν κατεύθυνση για μειωμένο ή μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε τρόφιμα, φάρμακα καθώς και τη δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις να πωλούν εμπορεύματα χωρίς να χρεώνουν ΦΠΑ. Σας ανησυχεί αυτή η εξέλιξη;».

«Δεν γνωρίζω το θέμα καν. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω», είπε ο πρωθυπουργός.

Η δημοσιογράφος πρόσθεσε ότι «έχει κατατεθεί σχετική ερώτηση και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο».

«Να ενημερωθώ και θα σας απαντήσω», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.