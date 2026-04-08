Μαρτίνεθ: «Ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις δύο καλύτερες ομάδες της Euroleague»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια για την 27η αγωνιστική της Euroleague (09/04/26, 21:45) και ο Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το «τριφύλλι» πριν την κρίσιμη αναμέτρηση.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις καλύτερες της Euroleague και τόνισε ότι η Βαλένθια θα παλέψει για τη νίκη απέναντι στην ομάδα του Αταμάν για να καταφέρει να τερματίσει στην πρώτη δυάδα της βαθμολογίας.

Οι δηλώσεις του Ισπανού προπονητή

«Το σημαντικό ήταν να προκριθούμε στα playoff και αυτό το έχουμε ήδη πετύχει. Πρέπει να είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά θα ήταν προτιμότερο να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα. Και το να τερματίσουμε στην πρώτη δυάδα θα ήταν επίσης προτιμότερο. Η κανονική περίοδος δεν έχει τελειώσει. Mαθηματικά βρισκόμαστε στην πρώτη εξάδα, αλλά απομένουν δύο αγώνες και πρέπει να προσπαθήσουμε να τους κερδίσουμε για πολλούς λόγους.

Για να διατηρήσουμε μια καλή δυναμική, ένα θετικό κλίμα και για να προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Προφανώς, το παιχνίδι της Πέμπτης είναι εξαιρετικά δύσκολο. Για μένα, ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Ξέρω ότι δεν βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις αυτή τη στιγμή, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι μία από τις δύο καλύτερες ομάδες.

Όπως και να έχει, όμως, πρέπει να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε, να δώσουμε τα πάντα και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στη βαθμολογία».