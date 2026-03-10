Μειώθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιανουάριο αν και με «βουτιά» στις εξαγωγές κατά 11,9%

Απώλεια σχεδόν 0,5 δισ. ευρώ κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο του 2026, καθώς υποχώρησαν στα 3,63 δισ. ευρώ από 4,12 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας πτώση 11,9%, αλλά η ταυτόχρονη πτώση των εισαγωγών έσωσε την παρτίδα για το εμπορικό έλλειμμα.

Σε σχέση μάλιστα με τον Δεκέμβριο του 2025, η αξία των εξαγωγών ήταν χαμηλότερη κατά 12,5%, δείχνοντας ότι η νέα χρονιά ξεκίνησε με σαφώς πιο αδύναμο βηματισμό στο εξωτερικό εμπόριο, ιδιαίτερα των πετρελαιοειδών, ενώ και οι εισαγωγές υποχώρησαν κατά 7,4% ωθώντας σε μικρή πτώση το εμπορικό έλλειμμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πιο βαρύ χτύπημα ήρθε από τις τρίτες χώρες. Οι εξαγωγές προς αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έπεσαν στα 1,43 δισ. ευρώ από 1,87 δισ. ευρώ έναν χρόνο πριν, καταγράφοντας πτώση 23,6%. Αντίθετα, οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφάνισαν πολύ ηπιότερη μείωση, στα 2,21 δισ. ευρώ από 2,26 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 2,2%.

Η εικόνα αλλάζει αισθητά όταν βγαίνουν από τον υπολογισμό τα πετρελαιοειδή. Σε αυτή την περίπτωση οι συνολικές εξαγωγές διαμορφώνονται στα 2,85 δισ. ευρώ από 2,95 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025, με την ετήσια πτώση να περιορίζεται στο 3,5%. Αν αφαιρεθούν και τα πλοία, οι εξαγωγές διαμορφώνονται στα 2,84 δισ. ευρώ, με μείωση 3,4%. Αυτό δείχνει ότι η διψήφια πτώση του γενικού συνόλου συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τις μεταβολές στα πετρελαιοειδή και όχι με μια οριζόντια υποχώρηση σε όλες τις εξαγωγές.

Το ίδιο συμπέρασμα βγαίνει και από τη γεωγραφική ανάλυση των εξαγωγών χωρίς πετρελαιοειδή. Προς την ΕΕ η μείωση ήταν μόλις 1,3%, με την αξία να διαμορφώνεται στα 1,95 δισ. ευρώ, ενώ προς τις τρίτες χώρες η πτώση έφτασε το 8%, με τις εξαγωγές να υποχωρούν στα 895,3 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε επίπεδο κατηγοριών προϊόντων, οι μεγαλύτερες εξαγωγικές αξίες προς την ΕΕ καταγράφηκαν στα τρόφιμα και ζώα ζωντανά με 549 εκατ. ευρώ, στα ορυκτά καύσιμα με 399,8 εκατ. ευρώ, στα βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη με 363,9 εκατ. ευρώ και στα χημικά προϊόντα με 341,8 εκατ. ευρώ. Προς τις τρίτες χώρες, κυρίαρχη κατηγορία ήταν τα ορυκτά καύσιμα με 575,4 εκατ. ευρώ και ακολούθησαν τα τρόφιμα με 211 εκατ. ευρώ, τα βιομηχανικά είδη με 172,0 εκατ. ευρώ και τα χημικά με 132,9 εκατ. ευρώ. Η σύνθεση αυτή εξηγεί γιατί οι διακυμάνσεις στα ενεργειακά προϊόντα μπορούν να μεταβάλλουν έντονα τη συνολική εικόνα από μήνα σε μήνα.

Την ίδια ώρα, οι εισαγωγές μειώθηκαν επίσης, αλλά πιο ήπια από τις εξαγωγές. Το σύνολο των εισαγωγών διαμορφώθηκε στα 6,44 δισ. ευρώ από 6,96 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 7,4%. Χωρίς πετρελαιοειδή, οι εισαγωγές υποχώρησαν στα 4,89 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 4,8%, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία διαμορφώθηκαν στα 4,88 δισ. ευρώ, με μείωση 4,7%.

Το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε τελικά στα 2,81 δισ. ευρώ, οριακά χαμηλότερα από τα 2,83 δισ. ευρώ του Ιανουαρίου 2025, με μείωση 0,9%. Χωρίς πετρελαιοειδή, το έλλειμμα περιορίστηκε στα 2,04 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας βελτίωση 6,6%, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία διαμορφώθηκε στα 2,03 δισ. ευρώ, επίσης βελτιωμένο κατά 6,5%. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τη βουτιά των εξαγωγών στο γενικό σύνολο, η ταυτόχρονη υποχώρηση των εισαγωγών συγκράτησε την επιδείνωση στο εμπορικό ισοζύγιο.