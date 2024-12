Μεταχειρισμένα: 4 προτάσεις για supermini αυτοκίνητα πόλης μέχρι 10.000 ευρώ (Μέρος Α)

Η επιλογή ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου πόλης της κατηγορίας Β κρατά το κόστος κτήσης χαμηλά και σε συνδυασμό με την οικονομική χρήση και συντήρηση αποτελεί μία αξιόλογη λύση για να καλύπτει κάποιος τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις και όχι μόνο.

Στην κατηγορία supermini, θα βρείτε μοντέλα που θα σας βολέψουν κυρίως μέσα στην πόλη λόγω των «μαζεμένων» διαστάσεων, αλλά δεν προβληματίζουν εάν χρειαστεί να σας μεταφέρουν και εκτός, χωρίς βέβαια να συγκρίνονται με μεγαλύτερης κατηγορίας μοντέλα. Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα του B-Segment αποτελούν κατάλληλη λύση για νέους οδηγούς, αλλά και για εκείνους που η καθημερινότητά τους απαιτεί ευελιξία και ευκολία μέσα στην πόλη.

Υπάρχουν πολλές επιλογές και με προσεκτική αναζήτηση, μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο μοντέλο για τις ανάγκες σας με χαμηλά κυβικά, βενζίνη ή diesel κινητήρα, οικονομική κατανάλωση και σε λογικό εύρος χρημάτων, ανάλογα με το budget που θέλετε να διαθέσετε. Εάν, λοιπόν, χρειάζεστε ένα μικρότερο σε διαστάσεις από το οικογενειακό σας αυτοκίνητο, χωρίς να σας προβληματίζει πού θα το παρκάρετε ή αν χωράει στα στενά της γειτονιάς και των περιχώρων, αλλά και για να σας εξυπηρετεί στις καθημερινές σας ανάγκες οικονομικά, οι επόμενες γραμμές σας ενδιαφέρουν.

Θέσαμε, λοιπόν, ως άνω όριο τα 10.000 ευρώ για να έχετε την ευκαιρία να εστιάσετε και σε πιο πρόσφατα σύγχρονα μεταχειρισμένα supermini, ωστόσο, υπάρχουν πολλές αξιόλογες προτάσεις και με πολύ λιγότερα χρήματα.

Opel Corsa

Το Opel Corsa είναι το best seller της γερμανικής εταιρείας, το οποίο από το 1982, όταν πρωτολανσαρίστηκε στην 6η πλέον γενιά που διανύει σήμερα κέρδισε το κοινό παγκοσμίως. Στη χώρα μας είναι ένα από τα πιο αγαπημένα της κατηγορίας supermini. Η πέμπτη γενιά είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα μεταχειρισμένα (2014-2019) και αποτέλεσε ένα ακόμη success story των Γερμανών με πωλήσεις που έφτασαν τις 1.3 εκατομμύρια μονάδες, γι’ αυτό και σας το προτείνουμε. Με μοντέρνα σχεδίαση, σύγχρονες τεχνολογίες, ποιοτικό εσωτερικό, αλλά και ευρυχωρία και άνεση, είναι ιδανική επιλογή για τις αστικές μετακινήσεις, αλλά και εξορμήσεις εκτός αυτών. Τα Corsa της γενιάς αυτής είναι αρκετά αξιόπιστα, χωρίς να έχουν αναφερθεί συγκεκριμένες βλάβες στα μηχανικά μέρη ή στους κινητήρες. Η εν λόγω γενιά κυκλοφόρησε με ατμοσφαιρικούς βενζινοκινητήρες 1.2lt των 70PS και 1.4lt με 90PS και turbo 1.4lt με 100PS, καθώς και με τρικύλινδρο turbo κινητήρα 1.0lt με απόδοση 90 και 115PS, ενώ η diesel έκδοση αποδίδει 75 και 95PS. Ενδεικτική η τιμή των μοντέλων του 2014 ξεκινά από 4.500 ευρώ, ενώ υπάρχουν πολλές προτάσεις που φτάνουν τα 10.000 ευρώ στις τελευταίες χρονιές της γενιάς αυτής.

Toyota Yaris

To Toyota Yaris έχει συνδυάσει το όνομά του με την αξιοπιστία, αποτελώντας ένα από τα πιο περιζήτητα μεταχειρισμένα. Τέσσερις γενιές για το best seller της ιαπωνικής μάρκας, η καθεμία έχει ξεχωρίσει για διαφορετικούς λόγους, αλλά όλες παραμένουν ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων. Το όνομα Toyota αρκεί για να το επιλέξουν, αλλά και για να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο η μεταπωλητική του αξία, ακόμη και αν το έχετε πάρει μεταχειρισμένο. Για να μη χαθείτε σε χαώδεις αναζητήσεις, διότι υπάρχει μεγάλη προσφορά, σας προτείνουμε να εστιάσετε στην τρίτη γενιά (2011-2020). Τα Yaris αυτής της γενιάς είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα και ανθεκτικά στο χρόνο, ενώ μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρίθυρα και πεντάθυρα αμαξώματα. Στην πλειονότητά τους, οι περισσότεροι κάτοχοι αναφέρουν ελάχιστες βλάβες, ακόμη και ύστερα από χρόνια χρήσης. Οικονομικά, λοιπόν, value for money και με διαχρονική αξία, ενώ είναι ένα από τα πιο ευρύχωρα μοντέλα στην κατηγορία των supermini, ειδικά για τους πίσω επιβάτες. Το μεγάλο δίκτυο, τα πολλά συνεργεία και τα εύκολα στην εύρεση ανταλλακτικά, είναι ακόμη ένα θετικό για να συνυπολογίζετε. Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα τη χρονολογία, την έκδοση και τον κινητήρα (1.0lt VVT-i βενζίνης 69PS, 1.33lt dual VVT-i βενζίνης 99PS, 1.4ltD-4D turbo-diesel των 90PS και ο υβριδικός 1.5lt με 100PS). Ενδεικτικά η τιμή τους ξεκινάει από 5.500 ευρώ, ενώ υπάρχουν πολλές επιλογές μέχρι τα 10.000 ευρώ, κυρίως, που αφορούν μοντέλα μέχρι του 2014. Σημειώστε ότι μπορεί να ξεπεράσουν από λίγο έως πολύ το όριο των 10.000 ευρώ που έχουμε θέσει, ειδικά όταν πρόκειται για Yaris του 2015 και μετά ή το facelift Yaris Hybrid.

Hyundai i20

Το Hyundai i20 είναι ένα από τα πιο αγαπημένα supermini των Ελλήνων. Η αξιοπιστία, το value for money, οι πλούσιες εκδόσεις και η αλματώδης εξέλιξη των μοντέλων της Hyundai είναι οι βασικοί λόγοι για να βρίσκεται η κορεατική μάρκα ψηλά στη λίστα των προτιμήσεων στη χώρα μας. Τρεις γενιές για το Hyundai i20 αρχής γενομένης από το 2008. Το i20 είναι αυτοκίνητο πόλης, το οποίο όμως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή. Εάν επιθυμείτε αυστηρά city car, το i10 ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Στην περίπτωση του i20, η οικονομική κατανάλωση καυσίμου, η στιβαρή κατασκευή, η ευελιξία του και η πρακτικότητά του -από τα πιο ευρύχωρα για την κατηγορία-, το καθιστούν ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα του Β-Segment και από τα top στην αγορά των μεταχειρισμένων. Η δεύτερη γενιά (2014-2020) σύγχρονη με πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, ποιοτικό-ανθεκτικό εσωτερικό, άνεση και αποδοτικούς κινητήρες (βενζίνης: 1,25lt με 75 και 84PS, 1.4lt με 100PS και diesel: 1.0lt με 100PS με ή χωρίς ήπια υβριδική τεχνολογία και με 120PS mild hybrid, 1.1lt με 75PS και 1.4lt με 90PS) είναι επιλογή, που δε θα πρέπει να αγνοήσετε. Το i20 διατηρεί την αξία μεταπώλησής του, ενώ τα οικονομικά σέρβις προσθέτουν πόντους στην επιλογή του. Πριν από το facelift του 2018 βρίσκουμε τις πιο οικονομικές επιλογές, με ενδεικτική τιμή εκκίνησης τα 6.500 ευρώ, ενώ υπάρχουν πολλά διαθέσιμα με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο έως τα 10.000 ευρώ.

Fiat Panda

Tο Fiat Panda είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα πόλης με κύρια χαρακτηριστικά την ευελιξία, την οικονομία και την πρακτικότητα. Σε τέσσερις πλέον γενιές και με πολλές και χαρακτηριστικές εκδόσεις και κινητήρες (βενζίνη, υβριδικό, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγράεριο, αμιγώς ηλεκτρικό), το Panda είναι μία ενδιαφέρουσα πρόταση για πολλούς λόγους. Η τρίτη γενιά (2011-2024) αποτελεί μία πολύ καλή λύση για μεταχειρισμένο πόλης, με τιμές για όλα τα βαλάντια αναλόγως την έκδοση και τη χρονιά του μοντέλου. Μία επιλογή, η οποία αξίζει την προσοχή σας είναι το Fiat Panda του 2018 με τον 1.200άρη κινητήρα βενζίνης των 69PS. Είναι σύγχρονο, οικονομικό στην κατανάλωση και απροβλημάτιστο και ο κινητήρας έχει αποδειχθεί αξιόπιστος. Ένας μέσος όρος τιμής που μπορείτε να το βρείτε είναι 9.000 ευρώ. Αν πάλι οι ανάγκες σας απαιτούν ένα «εργαλείο» πόλης να μη σας νοιάζει τίποτα και να αντέχει τις… κακουχίες, η δεύτερη γενιά (2003-2011) είναι πιο κατάλληλη και υπάρχουν πολλές επιλογές σε χαμηλή τιμή αναλόγως τη χρονολογία και την κατάσταση. Ξεκινούν από 2.500 ευρώ και φτάνουν μέχρι 7.500 ευρώ. Το θετικό είναι ότι τόσο στη δεύτερη όσο και την τρίτη γενιά, η προσφορά είναι μεγάλη και μπορείτε να βρείτε αρκετά που αξίζουν ανάμεσα στα πολλά.

Η τιμή των μεταχειρισμένων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η χρονιά, η έκδοση, τα χιλιόμετρα, ο κινητήρας, το κιβώτιο (χειροκίνητο ή αυτόματο), η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αυτοκίνητο, η δημοφιλία του ίδιου του μοντέλου και της μάρκας γενικότερα, ακόμα και το πόσο γρήγορα θέλει κάποιος να πουλήσει το όχημά του. Ωστόσο, πολλές φορές οι υψηλές τιμές δεν αντικατοπτρίζουν και την ποιότητα του αυτοκινήτου, γι’ αυτό και προτείνουμε να κάνετε ενδελεχή έρευνα και να δείτε το μέσο όρο των τιμών για το μεταχειρισμένο μοντέλο που ενδιαφέρεστε. Στη συνέχεια λεπτομερή έλεγχο από ειδικούς και test drive του αυτοκινήτου για διαπιστώσετε και οι ίδιοι την απόδοση του κινητήρα, την ομαλότητα των σχέσεων στο κιβώτιο, την αίσθηση των πεντάλς, το σύστημα πέδησης και την αίσθηση της ανάρτησης.

Μείνετε συντονισμένοι για το Μέρος Β και τις υπόλοιπες προτάσεις μας για τη δημοφιλή κατηγορία supermini αυτοκινήτων πόλης μέχρι 10.000 ευρώ.

Disclaimer

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε το παρελθόν του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και αυτό αποδεικνύεται από τα ΚΤΕΟ και το βιβλίο σέρβις.

Να ζητάτε πάντα και να ελέγχετε το βιβλίο σέρβις.

Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο έχει συντηρηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ελέγξτε το βιβλίο συντήρησης και δώστε προσοχή σε τακτικές αλλαγές λαδιών, φίλτρων και άλλων αναλώσιμων.

Κατόπιν συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, θα μπορούσατε να επισκεφτείτε μαζί ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της εκάστοτε εταιρείας και με το serial number του αυτοκινήτου να δείτε τα πάντα γι’ αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των ανακλήσεων.

Πάντα να πραγματοποιείτε έλεγχο με εξειδικευμένο έμπιστο προσωπικό πριν από την αγορά.

Προτείνουμε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο που ενδιαφέρεστε πριν προβείτε στην αγορά.