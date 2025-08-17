MotoGP: Ρουτίνα οι νίκες του Marc Marquez – Επικράτησε και στην Αυστρία

Το έχω ξαναγράψει ότι καλό είναι να δοθεί από τώρα το κύπελλο του πρωταθλητή του MotoGP στον Μαρκ Μάρκες, ο οποίος πραγματικά δεν έχει αντίπαλο φέτος.

Ο αναγεννημένος, 6 φορές πρωταθλητής και προερχόμενος από άσχημη χρονιά στη Honda, το 2024, φέτος κυριαρχεί απόλυτα με την εργοστασιακή Ducati, σε τέτοιο βαθμό που να τον τρέμουν οι αντίπαλοί του.

Χθες, στον αγώνα Sprint ξεκίνησε 4ος και νίκησε εύκολα, ενώ σήμερα διπλασίασε τις νίκες του κερδίζοντας, πάλι από ην 4η θέση, το μεγάλο Grand Prix.

Με το 2 στα 2 που έκανε στην Αυστρία, στον 13ο αγώνα της χρονιάς, κι ενώ απομένουν ακόμα 9 αγώνες με Sprint και Grand Prix, ο Μαρκ Μάρκες έχει 418 βαθμούς, έναντι 276 του αδερφού του Αλεξ Μάρκες και 221 του Φραντσέσκο Μπανιάια.

Τούτων δοθέντων, η παράσταση έλαβε τέλος.

Δεύτερος στο Grand Prix της Αυστρίας τερμάτισε ο Φερμίν Αλντεγκέρ με Ducati της Gresini, ο οποίος πήρε το καλύτερο αποτέλεσμά του στο MotoGP. Ο πρωτοεμφανιζόμενος στο πρωτάθλημα, είχε ξεκινήσει 6ος, έχασε θέσεις στην εκκίνηση, όμως στη συνέχεια άρχισε να καταπίνει τους αντιπάλους του αναβαίνοντας δεύτερος.

Τρίτος ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Μάρκο Μπετσέκι με την Aprilia. Ο Ιταλός είχε την pole position, και ηγήθηκε του αγώνα μέχρι τον 19ο γύρο, όταν τον πέρασε ο Μαρκ Μάρκες. Ήταν ανταγωνιστικός, όμως ο Αλντεγκέρ του πήρε τη δεύτερη θέση και έμεινε με την τρίτη, ενώ χθες αν και ξεκίνησε από την pole position τερμάτισε τέταρτος.

Ο Πέδρο Ακόστα με ΚΤΜ που χθες ανέβηκε στο βάθρο, σήμερα έμεινε στην 4η θέση, ενώ ακολούθησε ο Μπαστιανίνι με ΚΤΜ της Tech3.

Ο Ζοάν Μιρ έφερε χαμόγελα στη Honda με την έκτη θέση, μπροστά από μια άλλη KTM, την εργοστασιακή του Μπραντ Μπίντερ.

Ο Μπανιάια με την άλλη εργοστασιακή Ducati έμεινε 8ος, ενώ χθες εγκατέλειψε, ακολούθησε ο Ραούλ Φερνάντες με την Trackhouse Aprilia και ο Αλεξ Μάρκες με τη Gresini Ducati.

Ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής Χόρχε Μαρτίν με την Aprilia έπεσε στην στροφή 7 στον 14ο γύρο. Ο Ισπανός μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο, αλλά ευτυχώς δεν είχε τραυματιστεί. Θυμίζω ότι φέτος έχασε πολλούς αγώνες λόγω τραυματισμών και χειρουργείων.

Επόμενος αγώνας στην Ουγγαρία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με Sprint και Grand Prix.