Ο Βραζιλιάνος κρατούμενος, που επιχείρησε να δραπετεύσει μεταμφιεσμένος στην κόρη του, βρέθηκε νεκρός στο κελί του, όπου, όπως όλα δείχνουν, απαγχονίστηκε, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ο 42χρονος Κλαουβίνο ντα Σίλβα, καταδικασθείς έμπορος ναρκωτικών, εξέτιε ποινή πολλών δεκαετιών, όταν τον συνέλαβαν ενώ προσπαθούσε να δραπετεύσει από τη φυλακή το περασμένο Σάββατο, ντυμένος όπως ακριβώς η κόρη του. Φορώντας μια ανατριχιαστική μάσκα, μακριά μαύρη περούκα και γυναικεία ρούχα, μεταξύ άλλων στηθόδεσμο, ο 42χρονος έγινε αντιληπτός από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Το βίντεο, που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, όπου εκείνος απαλλάσσεται βήμα βήμα από τη σουρεαλιστική μεταμφίεσή του, έγινε σύντομα viral.

This Brazilian gang leader tried to escape from prison by dressing up as his daughter when she visited him and walking out the penitentiary's main door in her place, authorities say. https://t.co/pJa8Qd8J2n pic.twitter.com/BWLypCsET8

— ABC News (@ABC) August 5, 2019