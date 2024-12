Νέος τραυματισμός για τον Τζοέλ Εμπίντ: Υπέστη κάταγμα στη μύτη μετά από χτύπημα στο πρόσωπο

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς ηττήθηκαν με 121-107 από τους Ιντιάνα Πέισερς στο NBA, αλλά έχασαν και τον Τζοέλ Εμπίντ με νέο τραυματισμό και τα νέα για την υγεία του σούπερ σταρ τους δεν είναι καλά.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, ο Τζοέλ Εμπίντ έχει υποστεί κάταγμα στο ιγμόρειο και αναμένεται να χάσει τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του στο NBA.

Ο Καμερουνέζος σέντερ δέχθηκε ένα χτύπημα στο πρόσωπο από τον Μπένεντικτ Μάθουριν στο παιχνίδι με τους Ιντιάνα Πέισερς και αποχώρησε στη συνέχεια από το ματς, καθώς έδειχνε να πονάει.

Joel Embiid has to be the most unlucky player to ever pick up a basketball…



There’s quite literally nothing he can do to avoid these kind of freak accidents. It’s unbelievable. Story of his career. Dude finally gets healthy just to have this happen yet again.



Feel sick for him pic.twitter.com/RpqskDfoaK